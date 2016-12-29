Старейший в мире журнал о боксе назвал Геннадия Головкина лучшим иностранным бойцом года

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Старейший в мире журнал о боксе назвал Геннадия Головкина лучшим иностранным бойцом года

Казахстанец с большим отрывом опередил ближайшего конкурента.

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7 Комментариев
Фото с сайта Skysports.com
Фото с сайта Skysports.com
Старейший журнал о боксе Boxing News назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим иностранным боксером года. 

В проводимом опросе принимали участие читатели британского издания, которые отдали большинство своих голосов за непобежденного Головкина. 

По итогам голосования GGG набрал 47 процентов. С большим отрывом он опередил украинского боксера Василия Ломаченко, у которого 28 процентов голосов. Также в тройку лучших вошел американец Андре Уорд (7 процентов).

В 2016 году Головкин провел два боя. В апреле казахстанец нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно победил Келла Брука. В мае казахстанец без боя получил титул WBC в среднем весе, которые добавились к имевшимся уже пояса WBA, IBF и IBO.

Добавим, что лучшим британским бойцом читатели Boxing News назвали чемпиона мира в легчайшем весе Карла Фрэмптона
Просмотров: 1323  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 18:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Шымкентский пацан читай
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KAIRAT Сегодня 18:45
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4550
Британцы в отличие от некоторых .истинные ценители искусства бокса.респект им .головкин покорил их своим талантом .
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Miss MiddleWeight Сегодня 18:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1380
Шымпосик, с наступающим, желаю тебе здоровья, много негативных комментов пофигачит Чем 2016 г написал, а то кто будет разогреть беседу здесь? Вести, вручите Шымпосику награду Негативного комментатора) p. S : было бы неплохо, устроить рейтинги,награждения среди пользователей сайта
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Нургиса Игибаев Сегодня 19:03
Статус: Профи
Рейтинг: 374
Может создадим группу между нами у кого есть ватцап?думаю он есть у каждого. Будем меж собой сплетничать((((((((
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Хороший Мальчик Сегодня 19:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Нургиса Игибаев , Я за!
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Miss MiddleWeight Сегодня 19:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1380
Вести кз пусть создаст группу вацапа, а мы будем подключаться
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Нурлан Акпаев Сегодня 19:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
Можно попробовать тему с ватсапом. Почему бы нет))
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