Старейший в мире журнал о боксе назвал Геннадия Головкина лучшим иностранным бойцом года

Казахстанец с большим отрывом опередил ближайшего конкурента.
Сегодня 18:25
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Фото с сайта Skysports.com
Старейший журнал о боксе Boxing News назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим иностранным боксером года.
В проводимом опросе принимали участие читатели британского издания, которые отдали большинство своих голосов за непобежденного Головкина.
По итогам голосования GGG набрал 47 процентов. С большим отрывом он опередил украинского боксера Василия Ломаченко, у которого 28 процентов голосов. Также в тройку лучших вошел американец Андре Уорд (7 процентов).
В 2016 году Головкин провел два боя. В апреле казахстанец нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно победил Келла Брука. В мае казахстанец без боя получил титул WBC в среднем весе, которые добавились к имевшимся уже пояса WBA, IBF и IBO.
Добавим, что лучшим британским бойцом читатели Boxing News назвали чемпиона мира в легчайшем весе Карла Фрэмптона.
В проводимом опросе принимали участие читатели британского издания, которые отдали большинство своих голосов за непобежденного Головкина.
По итогам голосования GGG набрал 47 процентов. С большим отрывом он опередил украинского боксера Василия Ломаченко, у которого 28 процентов голосов. Также в тройку лучших вошел американец Андре Уорд (7 процентов).
В 2016 году Головкин провел два боя. В апреле казахстанец нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно победил Келла Брука. В мае казахстанец без боя получил титул WBC в среднем весе, которые добавились к имевшимся уже пояса WBA, IBF и IBO.
Добавим, что лучшим британским бойцом читатели Boxing News назвали чемпиона мира в легчайшем весе Карла Фрэмптона.