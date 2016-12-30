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Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" от Boxing News and Views

В 2016 году казахстанец провел два боя и оба завершил досрочной победой.

6 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта Daily Mail
Геннадий Головкин. Фото с сайта Daily Mail
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" по версии Boxing News and Views, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам голосования, проводившегося на сайте Boxing News and Views, Головкин набрал 69,67 процента голосов, значительно опередив своих конкурентов. Так, ближайший преследователь казахстанского боксера - украинец Василий Ломаченко набрал всего 12,69 процента голосов.

Помимо Головкина и Ломаченко, в список претендентов на эту награду также входили Карл Фрэмптон, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альварес и Эррол Спенс-младший.



Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, который перешел к нему после того, как от него отказался Альварес. Также казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
Просмотров: 1922  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Тима Сегодня 14:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1637
Объясните мне, почему Ломаченко так быстро поднялся, чем он заслужил, он не еще ничего не доказал? ?
Ответить -1
 
Коренной Сегодня 15:18
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Тима, уничтожил 2 чемпионов мира. Этого мало?
Ответить 0
 
Нургиса Игибаев Сегодня 14:49
Статус: Профи
Рейтинг: 376
... всем амерам и мексам. Вешайтесь от зависти.
Ответить -1
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 15:24
Статус: Профи
Рейтинг: 334
ЖАРАЙСЫН
Ответить 0
 
Азамат Адамбеков Сегодня 15:42
Статус: Профи
Рейтинг: 343
Салам, Шымкентскому пацанчику!
Ответить 1
 
Эрик Ким Сегодня 16:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Шымпоц, на выход, с новым годом!!!
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