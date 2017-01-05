Мы c Головкиным нокаутеры с великолепными навыками. Есть множество вариантов, как может сложиться бой - Джейкобс

Также американец назвал GGG опасным и сильным бойцом.
Сегодня 15:16
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Фото с сайта boxingnews24.com
"Регулярный" чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Этот бой, наконец, состоится, - сказал Джейкобс в интервью ESPN. - Поэтому настало время либо доказать слова делом, либо заткнуться. Мы оба нокаутеры и оба обладаем великолепными навыками. Так что есть множество вариантов, как может сложиться наш бой. Но могу сказать, что он очень опасный боец, очень сильный боец".
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкиным американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работам с Андре Уордом и Амиром Ханом.
"Этот бой, наконец, состоится, - сказал Джейкобс в интервью ESPN. - Поэтому настало время либо доказать слова делом, либо заткнуться. Мы оба нокаутеры и оба обладаем великолепными навыками. Так что есть множество вариантов, как может сложиться наш бой. Но могу сказать, что он очень опасный боец, очень сильный боец".
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкиным американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работам с Андре Уордом и Амиром Ханом.