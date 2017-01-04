Боюсь, Джейкобс не увидит конца боя с Головкиным - Абель Санчес

Тренер считает, что никто не может победить GGG в среднем весе.
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Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), высказался по поводу предстоящего боя GGG против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
"Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс верен своему слову и выйдет на ринг. Все указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Но я боюсь, что для него это не предвещает ничего хорошего, потому что никто в 160 фунтах не продержится долго против Головкина. Боюсь, Джейкобс не увидит конца этого боя", - цитирует Санчеса worldboxingnews.net.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
Репортаж о том, как Головкин готовится к бою, можно посмотреть здесь.