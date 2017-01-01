Легендарный американский комментатор и член Зала славы назвал Головкина лучшим боксером 2016 года

Также он отметил Андре Уорда, Теренса Кроуфорда и Романа Гонсалеса.
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Легендарный американский комментатор и член Зала славы Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и SHOWTIME, назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2016 года.
"Я выбираю Головкина. Хотя есть веские аргументы в пользу Андре Уорда и Теренса Кроуфорда. Также есть Роман Гонсалес, у которого 46-0. Он отличный боец, и он должен быть упомянут в разговоре о лучшем боксере года. Таков мой вариант", - заявил Боб Шеридан в интервью Ontheropesboxing.com.
Стоит отметить, что в 2016 году Головкин провел два боя. В апреле казахстанец нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно победил Келла Брука. В мае казахстанец без боя получил титул WBC в среднем весе, который добавился к имевшимся уже поясам WBA, IBF и IBO.
Добавим, что старейший в мире журнал о боксе Boxing News назвал Геннадия Головкина лучшим иностранным бойцом года.
Напомним, что свой следующий поединок Головкин проведет против претендента по линии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса. Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).