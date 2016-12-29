"Так вот почему он выдерживает удары?" Головкин показал, как тренирует подбородок

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Так вот почему он выдерживает удары?" Головкин показал, как тренирует подбородок

Необычное видео появилось в Сети.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Геннадий Головкин. Фото с сайта HBO
Геннадий Головкин. Фото с сайта HBO

В сети появилось видео необычных тренировок казахстанца Геннадия Головкина, во время которых он работает над укреплением подбородка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Видеозапись опубликована аккаунте в Instagram популярного Youtube-канала о боксе ThaBoxingVoice.

"Так вот почему подбородок GGG выдерживает все эти удары?", - написано в аннотации к видео.

So this is how @gggboxing takes all those shots to the chin huh? #golovkin #gggboxing #ThaBoxingVoice #TBVPodcast #boxing #danieljacobs

Видео опубликовано Boxing GGG Canelo Khan (@thaboxingvoice)

Напомним, в начале декабря Головкин прервал свой тренировочный лагерь. Казахстанец получил небольшой перерыв в связи с новогодними праздниками и возобновит подготовку в начале 2017 года. 

Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.

Просмотров: 3590  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нурымжан Есмаханов Вчера 23:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 62
Все что мы любим кекс кампотики и кекс...)) Гена трудоголик, красавчик так держать!✊✊
Ответить 0
 
Данияр Мертаев Сегодня 00:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 979
Обычная тренировка.не мешайте Гене отдыхать на новогодние выходные
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть