"Так вот почему он выдерживает удары?" Головкин показал, как тренирует подбородок

Необычное видео появилось в Сети.
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В сети появилось видео необычных тренировок казахстанца Геннадия Головкина, во время которых он работает над укреплением подбородка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Видеозапись опубликована аккаунте в Instagram популярного Youtube-канала о боксе ThaBoxingVoice.
"Так вот почему подбородок GGG выдерживает все эти удары?", - написано в аннотации к видео.
Напомним, в начале декабря Головкин прервал свой тренировочный лагерь. Казахстанец получил небольшой перерыв в связи с новогодними праздниками и возобновит подготовку в начале 2017 года.
Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.