Головкин - единственный первоклассный боец в послужном списке Брука - Амир Хан

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин - единственный первоклассный боец в послужном списке Брука - Амир Хан

Хан считает, что он лучше своего соотечественника.

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5 Комментариев
Амир Хан. Фото с сайта pro-box.ru
Амир Хан. Фото с сайта pro-box.ru

Британский боксер Амир Хан заявил, что готов доказать на ринге, что он лучше своего соотечественника Кела Брука, передает boxingscene.com.

"Я лучше как боец, я более мастеровит. Я дрался с более сильной оппозицией, чем Брук. Думаю, Головкин - единственный первоклассный боец в его послужном списке. Я дрался с таким парнями, как Маркос Майдана, Дэнни Гарсия, Заб Джуда - я дрался с лучшими. Думаю, что пришло время заткнуть рот Келлу Бруку и его команде, и показать, кто является номером один в Великобритании", - сказал Хан.

Напомним, переговоры по поводу боя между Ханом и Бруком все еще идут. В своем прошлом бою Брук поднялся в средний вес, где встретился с сильнейшим боксером этой категории - Геннадием Головкиным. Брук проиграл GGG в пятом раунде, а после боя ему потребовалась операция из-за перелома глазницы. Хан в своем последнем поединке тоже потерпел поражение, попав в нокаут от Сауля "Канело" Альвареса. 

Просмотров: 1323  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 18:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
Брук нокаутирует
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GGGabit Сегодня 19:09
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Нургиса Шопанов ,согласен. Успокой его Брук.
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KAIRAT Сегодня 19:24
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4541
А брук то может попасть в кризис . как и все бывшие соперники головкина.
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**Б@гл@н* * Сегодня 19:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Походу ничья будет я так думаю
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НуриК ИсаеВ Сегодня 19:47
Статус: Профи
Рейтинг: 332
Брук сильнее
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