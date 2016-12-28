Головкин - единственный первоклассный боец в послужном списке Брука - Амир Хан

Хан считает, что он лучше своего соотечественника.
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Британский боксер Амир Хан заявил, что готов доказать на ринге, что он лучше своего соотечественника Кела Брука, передает boxingscene.com.
"Я лучше как боец, я более мастеровит. Я дрался с более сильной оппозицией, чем Брук. Думаю, Головкин - единственный первоклассный боец в его послужном списке. Я дрался с таким парнями, как Маркос Майдана, Дэнни Гарсия, Заб Джуда - я дрался с лучшими. Думаю, что пришло время заткнуть рот Келлу Бруку и его команде, и показать, кто является номером один в Великобритании", - сказал Хан.
Напомним, переговоры по поводу боя между Ханом и Бруком все еще идут. В своем прошлом бою Брук поднялся в средний вес, где встретился с сильнейшим боксером этой категории - Геннадием Головкиным. Брук проиграл GGG в пятом раунде, а после боя ему потребовалась операция из-за перелома глазницы. Хан в своем последнем поединке тоже потерпел поражение, попав в нокаут от Сауля "Канело" Альвареса.