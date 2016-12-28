"В ожидании больших боев Головкина". Российские СМИ подвели итоги года для GGG

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"В ожидании больших боев Головкина". Российские СМИ подвели итоги года для GGG

Отмечается, что казахстанцу никак не удавалось договориться с известными боксерами.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Геннадий Головкин. Фото с сайта sports.ru
Геннадий Головкин. Фото с сайта sports.ru

Главные события в среднем дивизионе профессионального бокса в 2016 году были связаны с казахстанцем Геннадием Головкиным, отмечает "Чемпионат.сом"

Российский сайт подвел свои итоги под названием "Средний вес. В ожидании больших боев Головкина".

"В этом дивизионе за прошедший год почти не произошло значительных событий. Считающемуся его лидером казахстанскому нокаутеру Геннадию Головкину, владеющему мировыми титулами WBC, WBA Super и IBF, никак не удавалось договориться о бое с кем-то из известных боксеров. Мексиканец Сауль Альварес решил вернуться в первый средний вес, хотя его команда обещает устроить схватку с Головкиным осенью 2017 года. Владелец пояса чемпиона мира WBO британец Билли Джо Сондерс все время хочет явно большего, нежели заслуживает гонорара, а амбициозный британский контендер Крис Юбенк-младший не смог поделить с промоутером права на трансляцию боя.

В итоге Геннадию пришлось принять вызов действующего чемпиона мира IBF в полусреднем весе британца Келла Брука, который ожидаемо не смог долго продержаться под чугунными кулаками казахстанского панчера. Лишь в конце уходящего года, после нескольких неудачных попыток, команде Головкина наконец удалось подписать контракт на бой с так называемым регулярным чемпионом мира WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом, который должен пройти 18 марта", - пишет российский сайт. 

Просмотров: 2126  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нурлан Акпаев Сегодня 17:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1289
Зато есть большой задел на новый год. Большие бои еще впереди, начиная с боя с Джейкобсом!!!
Ответить 0
 
Nurken Amirov Сегодня 19:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
Российские сми как всегда пишут с некоторой издевкой в отношении нашего Геннадия,
любопытно что как то умалчивается тот факт, что Геннадий собрал 500 тыс. платных трансляций, (росс. сайты) до этого ни один боксер с постсоветского пространства не собирал такое количество: Кличко 120 тыс., москаев 50 тыс. И это только начало скоро будут миллионы
и естественно россиян жаба давит, что это не их респект.
Дай Аллах Геннадию стать великим еще больше, пусть знает все что он из Казахстана!!!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть