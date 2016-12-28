"В ожидании больших боев Головкина". Российские СМИ подвели итоги года для GGG

Отмечается, что казахстанцу никак не удавалось договориться с известными боксерами.
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Главные события в среднем дивизионе профессионального бокса в 2016 году были связаны с казахстанцем Геннадием Головкиным, отмечает "Чемпионат.сом".
Российский сайт подвел свои итоги под названием "Средний вес. В ожидании больших боев Головкина".
"В этом дивизионе за прошедший год почти не произошло значительных событий. Считающемуся его лидером казахстанскому нокаутеру Геннадию Головкину, владеющему мировыми титулами WBC, WBA Super и IBF, никак не удавалось договориться о бое с кем-то из известных боксеров. Мексиканец Сауль Альварес решил вернуться в первый средний вес, хотя его команда обещает устроить схватку с Головкиным осенью 2017 года. Владелец пояса чемпиона мира WBO британец Билли Джо Сондерс все время хочет явно большего, нежели заслуживает гонорара, а амбициозный британский контендер Крис Юбенк-младший не смог поделить с промоутером права на трансляцию боя.
В итоге Геннадию пришлось принять вызов действующего чемпиона мира IBF в полусреднем весе британца Келла Брука, который ожидаемо не смог долго продержаться под чугунными кулаками казахстанского панчера. Лишь в конце уходящего года, после нескольких неудачных попыток, команде Головкина наконец удалось подписать контракт на бой с так называемым регулярным чемпионом мира WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом, который должен пройти 18 марта", - пишет российский сайт.