Альваресу и Чавесу нужно договориться о максимальном весе в день боя, это станет решающим фактором- Эрик Моралес

Мексиканец высказался о поединке своих соотечественников.
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Мексиканская звезда бокса Эрик Моралес поделился мнением о потенциальном поединке своих соперников Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Моралес считает, что весовой лимит, в котором пройдет поединок, нужно тщательно обговорить, так как именно он станет решающим фактором.
"Мне нравится идея этого боя, но его очень трудно организовать. Будем ждать, какие же сроки установятся. Разница в росте и весе может быть определяющим фактором. "Канело" весит 154 фунта при росте 175 сантиметров. Чавес при росте 185 сантиметров весит 168 фунтов, что на два дивизиона выше. Стороны должны договориться о том, каким будет максимальный вес боксеров в день боя. Это условие может стать для кого-то оружием, а для кого-то слабостью. Было бы очень интересно проанализировать такой бой", - цитирует Моралеса boxingscene.com.
Напомним, судьба поединка между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 34 КО) решится на следующей неделе. Ранее стало известно, что поединок пройдет в промежуточном весе - 165 фунтов. Альваресу для боя с Чавесом нужно набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма).