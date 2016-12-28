Альваресу и Чавесу нужно договориться о максимальном весе в день боя, это станет решающим фактором- Эрик Моралес

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Альваресу и Чавесу нужно договориться о максимальном весе в день боя, это станет решающим фактором- Эрик Моралес

Мексиканец высказался о поединке своих соотечественников.

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Фото с сайта akboxing.ru
Фото с сайта akboxing.ru

Мексиканская звезда бокса Эрик Моралес поделился мнением о потенциальном поединке своих соперников Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего

Моралес считает, что весовой лимит, в котором пройдет поединок, нужно тщательно обговорить, так как именно он станет решающим фактором.

"Мне нравится идея этого боя, но его очень трудно организовать. Будем ждать, какие же сроки установятся. Разница в росте и весе может быть определяющим фактором. "Канело" весит 154 фунта при росте 175 сантиметров. Чавес при росте 185 сантиметров весит 168 фунтов, что на два дивизиона выше. Стороны должны договориться о том, каким будет максимальный вес боксеров в день боя. Это условие может стать для кого-то оружием, а для кого-то слабостью. Было бы очень интересно проанализировать такой бой", - цитирует Моралеса boxingscene.com.

Напомним, судьба поединка между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 34 КО) решится на следующей неделе. Ранее стало известно, что поединок пройдет в промежуточном весе - 165 фунтов. Альваресу для боя с Чавесом нужно набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма). 

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