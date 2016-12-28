Судьба боя между Альваресом и Чавесом-младшим решится на следующей неделе

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Судьба боя между Альваресом и Чавесом-младшим решится на следующей неделе

Поединок может пройти в промежуточном весе.

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2 Комментария
Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Судьба поединка между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 34 КО) решится на следующей неделе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.

"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы хотим принять решение. Переговоры продвигаются хорошо", - сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.

Ранее стало известно, что поединок пройдет в промежуточном весе - 165 фунтов. Команды обоих боксеров устраивает это, но им нужно решить вопрос с финансовой составляющей. По информации СМИ, Чавесу предложили шесть миллионов долларов, но он еще не дал своего ответа.

Издание отмечает, что Альваресу для боя с Чавесом нужно набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма). 
Просмотров: 553  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 14:47
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4539
мына канелода уят дегеннен журдай екен,генамен бокстасуга салмагым аз деп кашып, енди чавеспен 165 ф шыгамын дейди,осыдан кейн одан не кутуге болады? мына туримен биыл шыгатын тури жок, коттомен шыгуы мумкин, кузде, ал генадан кашуын жалгастыратын сиякты тагы
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Хороший Мальчик Сегодня 15:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1076
На фото один как подросток, другой как наркоша!
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