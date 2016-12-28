Судьба боя между Альваресом и Чавесом-младшим решится на следующей неделе

Поединок может пройти в промежуточном весе.
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Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Судьба поединка между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 34 КО) решится на следующей неделе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы хотим принять решение. Переговоры продвигаются хорошо", - сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.
Ранее стало известно, что поединок пройдет в промежуточном весе - 165 фунтов. Команды обоих боксеров устраивает это, но им нужно решить вопрос с финансовой составляющей. По информации СМИ, Чавесу предложили шесть миллионов долларов, но он еще не дал своего ответа.
Издание отмечает, что Альваресу для боя с Чавесом нужно набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма).
"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы хотим принять решение. Переговоры продвигаются хорошо", - сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.
Ранее стало известно, что поединок пройдет в промежуточном весе - 165 фунтов. Команды обоих боксеров устраивает это, но им нужно решить вопрос с финансовой составляющей. По информации СМИ, Чавесу предложили шесть миллионов долларов, но он еще не дал своего ответа.
Издание отмечает, что Альваресу для боя с Чавесом нужно набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма).