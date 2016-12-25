Британский телеканал Sky Sport включил бой Головкин - Брук в число лучших поединков 2016 года

Казахстанец нанес первое поражение британцу.
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Фото The Mirror
Телеканал Sky Sport назвал претендентов на звание лучшего боя 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.
В список вошли пять поединков:
1. Дерек Чисора (Великобритания) - Диллиан Уайт (Великобритания)
2. Геннадий Головкин (Казахстан) - Келл Брук (Великобритания)
3. Энтони Кролла (Великобритания) - Исмаэль Барросо (Венесуэла)
4. Сергей Ковалев (Россия) - Андре Уорд (США)
5. Тони Белью (Великобритания) - Илунга Макабу (ДР Конго)
Напомним, бой Головкин - Брук проходил 10 сентября и завершился в пятом раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Угол британца выбросил белое полотенце и остановил поединок, опасаясь за здоровье своего бойца. Для Брука это поражение стало первым в карьере.
Ранее промоутерская компания K2 Promotoins и WBC назвали бой Головкин - Брук событием года.
Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин - Брук по системе платных трансляций PPV. По неофициальным данным, Sky Sport продал 500 тысяч PPV.
В список вошли пять поединков:
1. Дерек Чисора (Великобритания) - Диллиан Уайт (Великобритания)
2. Геннадий Головкин (Казахстан) - Келл Брук (Великобритания)
3. Энтони Кролла (Великобритания) - Исмаэль Барросо (Венесуэла)
4. Сергей Ковалев (Россия) - Андре Уорд (США)
5. Тони Белью (Великобритания) - Илунга Макабу (ДР Конго)
Напомним, бой Головкин - Брук проходил 10 сентября и завершился в пятом раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Угол британца выбросил белое полотенце и остановил поединок, опасаясь за здоровье своего бойца. Для Брука это поражение стало первым в карьере.
Ранее промоутерская компания K2 Promotoins и WBC назвали бой Головкин - Брук событием года.
Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин - Брук по системе платных трансляций PPV. По неофициальным данным, Sky Sport продал 500 тысяч PPV.