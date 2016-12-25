Головкин и Альварес должны встретиться и выяснить, кто из них номер один в боксе - Санчес

Их бой намечен на сентябрь 2017 года.
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Фото с сайта Round By Round Boxing
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес отметил важность поединка его подопечного с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Это лучший боксерский поединок на сегодняшний день. Это бой самых лучших и популярных парней в боксе на данный момент, и они должны встретиться и выяснить, кто из них номер один. До тех пор, пока этого не случится, мы будем и дальше об этом говорить. Но из того, что я понял от Тома Леффлера, переговоры действительно идут хорошо, и если это так, то у нас есть восемь месяцев на то, чтобы все согласовать и устроить бой", - сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"Это лучший боксерский поединок на сегодняшний день. Это бой самых лучших и популярных парней в боксе на данный момент, и они должны встретиться и выяснить, кто из них номер один. До тех пор, пока этого не случится, мы будем и дальше об этом говорить. Но из того, что я понял от Тома Леффлера, переговоры действительно идут хорошо, и если это так, то у нас есть восемь месяцев на то, чтобы все согласовать и устроить бой", - сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.