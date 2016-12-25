Том Леффлер дал свой прогноз на PPV-продажи боя Головкин - Альварес

Промоутер GGG добавил, что все идет к тому, что бой состоится в сентябре 2017-го.
Сегодня 07:31
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Геннадий Головкин и Том Леффлер. Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям BA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер сделал свой прогноз относительно продаж платных трансляций (PPV) с боя казахстанского боксера с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Решение за "Канело" и Оскаром Де Ла Хойей, но переговоры, которые они вели с нами и НВО указывают на то, что они хотят этот бой в сентябре 2017 года.
"Канело" очень хороший боец и он стал только лучше со времен своего поражения Флойду Мейвезеру. Кроме того, трудно узнать, насколько совпадут их стили, однако когда у вас есть кто-то вроде Головкина. Он постоянно идет вперед и отрезает углы, как и Альварес, который также идет вперед. Это будет великолепное противостояние. У "Канело" крепкий подбородок, как и Геннадия, так что это тот бой, который получится потрясающим.
Люди говорят, что продажи PPV непрерывно падают, но этот поединок вернет бокс к показателям свыше миллиона", - сказал Леффлер в беседе с USA Today.
Ранее стало известно, что Альварес запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"Решение за "Канело" и Оскаром Де Ла Хойей, но переговоры, которые они вели с нами и НВО указывают на то, что они хотят этот бой в сентябре 2017 года.
"Канело" очень хороший боец и он стал только лучше со времен своего поражения Флойду Мейвезеру. Кроме того, трудно узнать, насколько совпадут их стили, однако когда у вас есть кто-то вроде Головкина. Он постоянно идет вперед и отрезает углы, как и Альварес, который также идет вперед. Это будет великолепное противостояние. У "Канело" крепкий подбородок, как и Геннадия, так что это тот бой, который получится потрясающим.
Люди говорят, что продажи PPV непрерывно падают, но этот поединок вернет бокс к показателям свыше миллиона", - сказал Леффлер в беседе с USA Today.
Ранее стало известно, что Альварес запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.