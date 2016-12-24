Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью - Юбенк-старший

Он также рассказал о преимуществах своего сына над GGG.
Сегодня 16:08
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Ссылки по теме:
- У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина - Крис Юбенк-старший
- Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший
- Отец Юбенка-младшего пообещал Головкину больше не выкидывать трюков
- Мы отказались от боя с Головкиным за шесть миллионов фунтов. На такие предложения от других мы бы согласились - Юбенк-старший
Фото с сайта Sky Sports
Отец британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23-1, 18 КО) Крис Юбенк-старший уверен, что что его сын вскоре проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
"Мы знаем, кто такой Головкин. Так вот я верю, что мой сын сокрушит его. Сейчас у нас есть верный шанс сделать этот бой реальностью, а не оставлять его другим парням, которые нас подвели.
Я смотрел бой Уорда и Ковалева, так вот могу сказать, что такие парни не смогут совладать с Юбенком-младшим. В третьем раунде Уорд выбросил 30 ударов, а вы не сможете совладать с парнем, который выбрасывает в три раза больше ударов и делает это на протяжении всех 12 раундов. Математика говорит о том, что он не может быть побит, пока следует этой стратегии", - цитирует Юбенка-старшего BoxingScene.com.
Добавим, что команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
В результате соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-а упущенного боя с казахстанцем.
"Мы знаем, кто такой Головкин. Так вот я верю, что мой сын сокрушит его. Сейчас у нас есть верный шанс сделать этот бой реальностью, а не оставлять его другим парням, которые нас подвели.
Я смотрел бой Уорда и Ковалева, так вот могу сказать, что такие парни не смогут совладать с Юбенком-младшим. В третьем раунде Уорд выбросил 30 ударов, а вы не сможете совладать с парнем, который выбрасывает в три раза больше ударов и делает это на протяжении всех 12 раундов. Математика говорит о том, что он не может быть побит, пока следует этой стратегии", - цитирует Юбенка-старшего BoxingScene.com.
Добавим, что команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
В результате соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-а упущенного боя с казахстанцем.