У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина - Крис Юбенк-старший

Боксеры могли встретиться 10 сентября, но бой сорвался из-за завышенных требований отца британца.
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- Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший
- Отец Юбенка-младшего пообещал Головкину больше не выкидывать трюков
- Мы отказались от боя с Головкиным за шесть миллионов фунтов. На такие предложения от других мы бы согласились - Юбенк-старший
- Юбенк-младший раскритиковал команду Брука за выброшенное полотенце в бою с Головкиным
Фото с сайта Daily Express
Отец и тренер британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23-1, 18 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), если их бой состоится в будущем.
Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя. По словам Юбенка-старшего, их обманным путем оставили без этого боя.
"Мой сын уничтожит Головкина, - заявил Юбенк-старший в беседе с iFL TV. - У нас украли этот бой. Но они обманули сами себя, поскольку более не являются частью меня".
Ранее сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.
Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя. По словам Юбенка-старшего, их обманным путем оставили без этого боя.
"Мой сын уничтожит Головкина, - заявил Юбенк-старший в беседе с iFL TV. - У нас украли этот бой. Но они обманули сами себя, поскольку более не являются частью меня".
Ранее сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.