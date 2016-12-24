У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина - Крис Юбенк-старший

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина - Крис Юбенк-старший

Боксеры могли встретиться 10 сентября, но бой сорвался из-за завышенных требований отца британца.

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12 Комментариев
Фото с сайта Daily Express
Фото с сайта Daily Express
Отец и тренер британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23-1, 18 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), если их бой состоится в будущем.

Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя. По словам Юбенка-старшего, их обманным путем оставили без этого боя.

"Мой сын уничтожит Головкина, - заявил Юбенк-старший в беседе с iFL TV. - У нас украли этот бой. Но они обманули сами себя, поскольку более не являются частью меня".

Ранее сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.

Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.
Просмотров: 4012  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Tref Krokus Сегодня 08:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 89
трусливые и глупые юбанки показали себя так, словно их фамилия начинается на другую букву!
Ответить 4
 
Ernur Abusseitov Сегодня 08:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Старший своими манерами и выходками похож на голубка)
Ответить 2
 
Сабит Оразбаев Сегодня 08:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1140
Застрелите этих жадных петухов кто нибудь, что они несут вообще?
Ответить 3
 
Данияр Аймухамбетов Сегодня 08:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Ну что за народ пока генв был свободен эти юбочки молчали а теперь ....
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 08:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6021
Во , два шута вылезли ! ХА ....
Ответить 2
 
Serik Orda Сегодня 09:09
Статус: Профи
Рейтинг: 436
И тут Юбенков понесло....
Ответить 2
 
Данияр Мертаев Сегодня 09:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 965
Знают что поединок в марте у Гены.вот и п....т
Ответить 2
 
Тип в красной робе Сегодня 09:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
объясните мне (тупому) значение это выражения.." Они обманули сами себя,поскольку более не являются частью меня..."
Ответить 1
 
ТТ 44 Сегодня 09:44
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1686
Тип в красной робе, Больной На Всю голову))).... Он имел ввиду что они обманули себя и более Хирн не является для них промоутером))))
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Булат Балагур Сегодня 09:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Тип в красной робе, меня тоже озадачила эта фраза старшего Юбки ! ... Видимо , он имеет ввиду свои куринные мозги !
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Ganiakzhan Акжанов Сегодня 09:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Это не новость, то что Юбки снова начинают бздеть что они бы Головкина вынесли, они же в курсе что все у Головкина есть контракт и им нечего не угрожает, Скоро еще Цыган вылизит и будет так же бздеть что он ждал предложение от команды Головкина так и не получил.
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Дастан Курманбаев Сегодня 10:32
Статус: Профи
Рейтинг: 319
По сеголнешнему курсу 6 млн. фунтов равняется 7 млн 320 тыс. долл. Странные люди эти боксеры! Никак не пойму я их.На дворе лютует кризис, а они в позу. Чавес не та фигура ,что бы ставить условия. Ни пояса, ни рейтинга, ни популярности! Все до сих пор себя мнит королем, а король то голый! В отличие от него у GGG есть все права выдвигать свои требования- три основных пояса, мегапопулярность и брутальность!
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