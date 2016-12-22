Разговорами о Пакьяо Боб Арум раскручивает меня - Ломаченко

Украинец на профи-ринге имеет только одно поражение.
Сегодня 08:33
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Фото с сайта telegraf.com.ua
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко считает, что его бой против чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо вряд ли состоится.
"Разговорами о Пакьяо Боб Арум (промоутер Ломаченко) раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все всё знают.
Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался", - приводит слова Ломаченко XSPORT.
Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел восемь боев, одержал семь побед, пять из них нокаутом. Также потерпел одно поражение. На любительском уровне провел 397 поединков - 396 побед и одна неудача.
"Разговорами о Пакьяо Боб Арум (промоутер Ломаченко) раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все всё знают.
Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался", - приводит слова Ломаченко XSPORT.
Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел восемь боев, одержал семь побед, пять из них нокаутом. Также потерпел одно поражение. На любительском уровне провел 397 поединков - 396 побед и одна неудача.