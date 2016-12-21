Когда собираюсь в Казахстан, я готовлюсь к тому, что буду очень много кушать - Рой Джонс

Легендарный боксер посетил Алматы.
Сегодня 16:11
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Рой Джонс-младший. Фото Vesti.kz
На встрече со своими болельщиками в Алматы экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что готов помочь развивать бокс в стране. Он рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему не задумываясь согласился посетить Казахстан во второй раз.
"Я люблю Казахстан, потому что ваша страна доброжелательно относится ко всем религиям. Когда я собираюсь к Вам, я готовлюсь к тому, что буду очень много кушать. Спасибо за гостеприимство, и я надеюсь, что мне еще неоднократно удастся побывать здесь. Мне очень приятно находиться в вашей стране.
Казахстан является Родиной наилучших боксеров в мире. Вы приглашаете меня, чтобы я поделился своими мастерством и навыками. Я с удовольствием готов помочь, если это принесет пользу боксу в вашей стране", - отметил Рой Джонс-младший.
Также на встрече в Алматы он заявил, что завершит карьеру в этом году.
"Думаю, 2017 год будет моим последним. Я не собираюсь тянуть до 75 лет. Но и в 75 я все еще буду самым быстрым", - заявил легендарный боксер.
Затем легендарному боксеру подарили именные боксерские перчатки, а поклонники смогли осуществить свою мечту и сфотографироваться со своим кумиром. Один из алматинских студентов захотел посмотреть в глаза чемпиону и, получив согласие Роя Джонса, уверенно зашагал к нему и выдержал обмен взглядами. За свою смелость он получил свою порцию оваций.
Стоит отметить, что Рой Джонс-младший поделился своим мнением о поединке Головкин - Джейкобс, а также рассказал, каким был бы его бой с GGG.
Ранее он принял участие в церемонии открытия традиционного международного турнира памяти Жарылгапова в Караганде. В ринге он исполнил свои композиции, под которые казахстанские боксеры демонстрировали бой с тенью. Это уже второй визит легендарного спортсмена в Казахстан.
"Я люблю Казахстан, потому что ваша страна доброжелательно относится ко всем религиям. Когда я собираюсь к Вам, я готовлюсь к тому, что буду очень много кушать. Спасибо за гостеприимство, и я надеюсь, что мне еще неоднократно удастся побывать здесь. Мне очень приятно находиться в вашей стране.
Казахстан является Родиной наилучших боксеров в мире. Вы приглашаете меня, чтобы я поделился своими мастерством и навыками. Я с удовольствием готов помочь, если это принесет пользу боксу в вашей стране", - отметил Рой Джонс-младший.
Также на встрече в Алматы он заявил, что завершит карьеру в этом году.
"Думаю, 2017 год будет моим последним. Я не собираюсь тянуть до 75 лет. Но и в 75 я все еще буду самым быстрым", - заявил легендарный боксер.
Затем легендарному боксеру подарили именные боксерские перчатки, а поклонники смогли осуществить свою мечту и сфотографироваться со своим кумиром. Один из алматинских студентов захотел посмотреть в глаза чемпиону и, получив согласие Роя Джонса, уверенно зашагал к нему и выдержал обмен взглядами. За свою смелость он получил свою порцию оваций.
Стоит отметить, что Рой Джонс-младший поделился своим мнением о поединке Головкин - Джейкобс, а также рассказал, каким был бы его бой с GGG.
Ранее он принял участие в церемонии открытия традиционного международного турнира памяти Жарылгапова в Караганде. В ринге он исполнил свои композиции, под которые казахстанские боксеры демонстрировали бой с тенью. Это уже второй визит легендарного спортсмена в Казахстан.