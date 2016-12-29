Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов и Василий Левит поздравили читателей Vesti.kz c Новым Годом

К ним присоединились и Зульфия Габидуллина с Кариной Горичевой.
Сегодня 16:01
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Фото Vesti.kz
Считанные часы остаются до наступления 2017 года. Уходящий год подарил казахстанским любителям спорта множество ярких моментов. Мы уже подвели итоги, а теперь - разрешите поздравить Вас с Новым Годом!
Редакция Vesti.kz желает вам сенсационности Дмитрия Баландина, креативности Данияра Елеусинова, скромности Василия Левита, привлекательности Фирузы Шариповой, грациозности Ольги Рыпаковой, характера Зульфии Габидуллиной, задора Карины Горячевой, уверенности Куата Хамитова, гениальности Андрея Аршавина и уникальности Геннадия Головкина. Будьте здоровы и живите спортом вместе с Vesti.kz!
К нашим поздравлениям присоединились и сильнейшие спортсмены страны.
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов:
Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин:
Серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит:
Первая в истории Казахстана чемпионка Паралимпиады - пловчиха Зульфия Габидуллина:
Бронзовый призер Олимпиады-2016 по тяжелой атлетике Карина Горичева:
Итоги 2016 года:
Кто стал лучшим спортсменом Казахстана?
Новый титул Головкина, сенсация от Баландина и еще 13 ярких событий казахстанского спорта в 2016 году
Итоги 2016 года в профессиональном боксе
Редакция Vesti.kz желает вам сенсационности Дмитрия Баландина, креативности Данияра Елеусинова, скромности Василия Левита, привлекательности Фирузы Шариповой, грациозности Ольги Рыпаковой, характера Зульфии Габидуллиной, задора Карины Горячевой, уверенности Куата Хамитова, гениальности Андрея Аршавина и уникальности Геннадия Головкина. Будьте здоровы и живите спортом вместе с Vesti.kz!
К нашим поздравлениям присоединились и сильнейшие спортсмены страны.
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов:
Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин:
Серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит:
Первая в истории Казахстана чемпионка Паралимпиады - пловчиха Зульфия Габидуллина:
Бронзовый призер Олимпиады-2016 по тяжелой атлетике Карина Горичева:
Итоги 2016 года:
Кто стал лучшим спортсменом Казахстана?
Новый титул Головкина, сенсация от Баландина и еще 13 ярких событий казахстанского спорта в 2016 году
Итоги 2016 года в профессиональном боксе