Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов и Василий Левит поздравили читателей Vesti.kz c Новым Годом

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов и Василий Левит поздравили читателей Vesti.kz c Новым Годом

К ним присоединились и Зульфия Габидуллина с Кариной Горичевой.

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1 Комментариев
Фото Vesti.kz
Фото Vesti.kz
Считанные часы остаются до наступления 2017 года. Уходящий год подарил казахстанским любителям спорта множество ярких моментов. Мы уже подвели итоги, а теперь - разрешите поздравить Вас с Новым Годом! 

Редакция Vesti.kz желает вам сенсационности Дмитрия Баландина, креативности Данияра Елеусинова, скромности Василия Левита, привлекательности Фирузы Шариповой, грациозности Ольги Рыпаковой, характера Зульфии Габидуллиной, задора Карины Горячевой, уверенности Куата Хамитова, гениальности Андрея Аршавина и уникальности Геннадия Головкина. Будьте здоровы и живите спортом вместе с Vesti.kz!

К нашим поздравлениям присоединились и сильнейшие спортсмены страны.

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов:



Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин



Серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит:



Первая в истории Казахстана чемпионка Паралимпиады - пловчиха Зульфия Габидуллина



Бронзовый призер Олимпиады-2016 по тяжелой атлетике Карина Горичева:



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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана? 

Новый титул Головкина, сенсация от Баландина и еще 13 ярких событий казахстанского спорта в 2016 году

Итоги 2016 года в профессиональном боксе
Просмотров: 490  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin Сегодня 16:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Я тоже присоединяюсь к нашим чемпионам и поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, удачи везде и во всем!
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