Футболист сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой чемпионата мира-2018

Именно его гол вывел команду на дебютный ЧМ.
Сегодня 20:28
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Роман Торрес. Фото Reuters©
Защитник сборной Панамы Роман Торрес сделал на ноге татуировку с эмблемой чемпионата мира-2018 по футболу.
На счету 31-летнего Торреса - десять голов в 105 матчах за национальную команду. Предстоящий ЧМ станет для Панамы первым в истории.
На ЧМ-2018 Панама пробилась в последнем туре, когда обыграла Коста-Рику - 2:1. Автором победного гола на 88-й минуте стал именно Торрес.
"Нет ничего лучше, чем сохранить в памяти один из самых счастливых моментов в моей жизни", - поделился в твиттере Торрес.
У Торреса уже есть тату на тему футбола. В 2016 году он нанес на кожу собственное фото. сделанное после победы с американским "Сиэтллом Саундерсом" в МЛС.
Отметим, что своих соперников по ЧМ Панама, как и другие участники, узнает в ходе жеребьевки, которая стартует в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире посмотреть ее можно здесь.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Дебютирует на мундиале вместе с Панамой и сборная Исландии.
Как и за сколько казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018
На счету 31-летнего Торреса - десять голов в 105 матчах за национальную команду. Предстоящий ЧМ станет для Панамы первым в истории.
На ЧМ-2018 Панама пробилась в последнем туре, когда обыграла Коста-Рику - 2:1. Автором победного гола на 88-й минуте стал именно Торрес.
"Нет ничего лучше, чем сохранить в памяти один из самых счастливых моментов в моей жизни", - поделился в твиттере Торрес.
Nada mejor que recordar uno de los momentos más felices de mi vida 10-10- 2017 gracias por el arte @ptyinktattooshop Pancho pic.twitter.com/WULkW5knc2— Román Torres (@romantorres05) 1 декабря 2017 г.
У Торреса уже есть тату на тему футбола. В 2016 году он нанес на кожу собственное фото. сделанное после победы с американским "Сиэтллом Саундерсом" в МЛС.
Отметим, что своих соперников по ЧМ Панама, как и другие участники, узнает в ходе жеребьевки, которая стартует в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире посмотреть ее можно здесь.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Дебютирует на мундиале вместе с Панамой и сборная Исландии.
Как и за сколько казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018