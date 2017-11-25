Один день из жизни футболиста, или как юношеская сборная Казахстана готовится к официальным матчам

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Шахтер СДЮШОР № 7
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 3:2
Сарыарка Южный Урал 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Алматы Темиртау 0:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 1:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 2:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 3:2
Сарыарка Южный Урал 2:0
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Темиртау 0:2
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 1:0
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
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Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
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Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Азербайджан Казахстан
Иран Россия
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Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
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Вольфсбург Боруссия М 23:00
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
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Локомотив Пл Верея 21:30
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Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Один день из жизни футболиста, или как юношеская сборная Казахстана готовится к официальным матчам

Первый УТС юношей прошел в Талгаре.

1 Комментариев
Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет провела учебно-тренировочный сбор в Талгаре. Корреспондент Vesti.kz, побывав на этом УТС, предлагает и своим читателям узнать, как проходит один день на сборах у молодых футболистов.

Все игроки сборных команд Казахстана - от самых юных до зрелых мастеров -готовятся к матчам на современной учебно-тренировочной базе, расположенной в Талгаре, неподалеку от горного хребта Заилийского Алатау.





Заряд позитивных эмоций, полученных при пробуждении в столь прекрасном месте, сопровождает футболиста на установку тренера, в ходе которой команда знакомится с планом мероприятий на день.



Предстоит большой объем работы, поэтому необходимо хорошенько подкрепиться. Футболистов кормят без изысков, но очень питательно. На столах должна быть исключительно полезная и здоровая пища.



По ходу завтрака идет обсуждение перипетий казахстанского и международного футбола. Иногда может прозвучать очередной анекдот от главного шутника компании.



Однако зычный окрик тренера на разминке отодвигает шутливый настрой на второй план. "Тяжело в учении, легко в бою". Наставник команды по физической подготовке Ерлан Махамбедиев руководствуется суворовской мудростью.



Положительные показатели несут в себе ежедневный кропотливый труд всего коллектива.



Каждый из мальчишек стремится "прыгнуть выше головы", однако не все удается с первого раза.





Некоторые элементы в тренировочном процессе наводят на парадоксальную мысль о сходстве футбола с балетом.





Тренировка как, впрочем, и матч состоится в любую погоду.



Вратарское искусство - это отдельное явление. Без должной подготовки не будет положительного результата.



По ходу тренировки не обходится без наставлений. Главный тренер команды Игорь Свечников видит все шероховатости и на конкретных примерах показывает алгоритм правильных действий.



После состоявшейся на тренировке двусторонней игры наставник благодарит своих подопечных.



Как правило, период восстановления после предыдущих матчей продолжается и по ходу тренировочного процесса.



Особо отличившиеся на тренировке игроки попадают в стартовый состав на предстоящий контрольный матч.



Одно из правил футболиста-профессионала: после тренировки приведи в порядок свою экипировку.



Когда предварительные данные об общем физиологическом состоянии получены, настает время поглощать знания.



Главный тренер дает установку на предстоящий матч и разбирает предыдущие. С помощью последних теоретических новинок и видеоматериалов наставник объясняет, чего именно он ждет от игроков на футбольном поле.



В свободное от тренировочного процесса время мальчишки смотрят футбол в исполнении старших товарищей или выявляют чемпиона команды по бильярду.



Виртуальные баталии футболистов проходят так же бескомпромиссно, как и реальные матчи.



Отъезд на матч. Комфортабельный автобус, окрашенный в национальные цвета, ждет сборную Казахстана.



По пути на игру каждый из мальчишек настраивается по-своему.



Перед встречей с соперниками наставник команды корректирует план на игру и разъясняет игровые элементы в стратегии и тактике.



Матч со сверстниками из Академии резерва алматинского "Кайрата" - товарищеский, однако мальчишки не склонны к компромиссам. Сборная сыграла три матча, в которых одержала две победы над "Енбеком" и "Кайратом".  Единственное поражение юноши потерпели в повторном поединке с "кайратовцами".









После матча футболисты благодарят друг друга за прекрасную игру. Многие часы изнурительных тренировок оправданы минутами триумфа. По результатам сборов будут отобраны футболисты, которые составят костяк основной команды. Впереди предстоит новая и скрупулезная работа, главная задача которой выбрать сильнейших футболистов, которые смогут выполнить поставленную задачу.



Добавим, что в рамках УТС сборная Казахстана одержала победы над "Кайратом" (2:0) и "Енбеком" (9:0). В заключительном матче сбора команда вновь сыграла с "кайратовцами", но уступила со счетом (1:4).

Фото Vesti.kz©

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