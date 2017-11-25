Один день из жизни футболиста, или как юношеская сборная Казахстана готовится к официальным матчам

Первый УТС юношей прошел в Талгаре.

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет провела учебно-тренировочный сбор в Талгаре. Корреспондент Vesti.kz, побывав на этом УТС, предлагает и своим читателям узнать, как проходит один день на сборах у молодых футболистов.



Все игроки сборных команд Казахстана - от самых юных до зрелых мастеров -готовятся к матчам на современной учебно-тренировочной базе, расположенной в Талгаре, неподалеку от горного хребта Заилийского Алатау.











Заряд позитивных эмоций, полученных при пробуждении в столь прекрасном месте, сопровождает футболиста на установку тренера, в ходе которой команда знакомится с планом мероприятий на день.







Предстоит большой объем работы, поэтому необходимо хорошенько подкрепиться. Футболистов кормят без изысков, но очень питательно. На столах должна быть исключительно полезная и здоровая пища.







По ходу завтрака идет обсуждение перипетий казахстанского и международного футбола. Иногда может прозвучать очередной анекдот от главного шутника компании.







Однако зычный окрик тренера на разминке отодвигает шутливый настрой на второй план. "Тяжело в учении, легко в бою". Наставник команды по физической подготовке Ерлан Махамбедиев руководствуется суворовской мудростью.







Положительные показатели несут в себе ежедневный кропотливый труд всего коллектива.







Каждый из мальчишек стремится "прыгнуть выше головы", однако не все удается с первого раза.











Некоторые элементы в тренировочном процессе наводят на парадоксальную мысль о сходстве футбола с балетом.











Тренировка как, впрочем, и матч состоится в любую погоду.







Вратарское искусство - это отдельное явление. Без должной подготовки не будет положительного результата.







По ходу тренировки не обходится без наставлений. Главный тренер команды Игорь Свечников видит все шероховатости и на конкретных примерах показывает алгоритм правильных действий.







После состоявшейся на тренировке двусторонней игры наставник благодарит своих подопечных.







Как правило, период восстановления после предыдущих матчей продолжается и по ходу тренировочного процесса.







Особо отличившиеся на тренировке игроки попадают в стартовый состав на предстоящий контрольный матч.







Одно из правил футболиста-профессионала: после тренировки приведи в порядок свою экипировку.







Когда предварительные данные об общем физиологическом состоянии получены, настает время поглощать знания.







Главный тренер дает установку на предстоящий матч и разбирает предыдущие. С помощью последних теоретических новинок и видеоматериалов наставник объясняет, чего именно он ждет от игроков на футбольном поле.







В свободное от тренировочного процесса время мальчишки смотрят футбол в исполнении старших товарищей или выявляют чемпиона команды по бильярду.







Виртуальные баталии футболистов проходят так же бескомпромиссно, как и реальные матчи.







Отъезд на матч. Комфортабельный автобус, окрашенный в национальные цвета, ждет сборную Казахстана.







По пути на игру каждый из мальчишек настраивается по-своему.





Перед встречей с соперниками наставник команды корректирует план на игру и разъясняет игровые элементы в стратегии и тактике.







Матч со сверстниками из Академии резерва алматинского "Кайрата" - товарищеский, однако мальчишки не склонны к компромиссам. Сборная сыграла три матча, в которых одержала две победы над "Енбеком" и "Кайратом". Единственное поражение юноши потерпели в повторном поединке с "кайратовцами".



















После матча футболисты благодарят друг друга за прекрасную игру. Многие часы изнурительных тренировок оправданы минутами триумфа. По результатам сборов будут отобраны футболисты, которые составят костяк основной команды. Впереди предстоит новая и скрупулезная работа, главная задача которой выбрать сильнейших футболистов, которые смогут выполнить поставленную задачу.







Добавим, что в рамках УТС сборная Казахстана одержала победы над "Кайратом" (2:0) и "Енбеком" (9:0). В заключительном матче сбора команда вновь сыграла с "кайратовцами", но уступила со счетом (1:4).



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