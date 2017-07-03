Сборная Казахстана по футболу вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА

Также казахстанцы занимают последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира-2018.
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Фото с сайта ФФК
Позиции футболистов сборной Казахстана ухудшились в рейтинге ФИФА, где команда Александра Бородюка с 100 места опустилась на 106-е, передает корреспондент Vesti.kz.
При этом на первое место поднялась Германия, ставшая победителем Кубка конфедераций в России. Удерживавшая лидерство в рейтинге Бразилия опустилась на строчку ниже. Первую тройку замкнули аргентинцы.
Интересно, что сборная Черногории, с которой казахстанцы встретятся 1 сентября в Астане, с 52-й строчки опустилась на 54-ю.
Рейтинг ФИФА (на 6 июля 2017 года)
1 (3) Германия - 1609 очков
2 (1) Бразилия - 1603
3 (2) Аргентина - 1413
4 (8) Португалия - 1332
5 (9) Швейцария - 1329
6 (10) Польша - 1319
7 (4) Чили - 1250
8 (5) Колумбия - 1208
9 (6) Франция - 1199
10 (7) Бельгия - 1198
25 (37) Украина - 843
54 (52) Черногория - 643
62 (63) Россия - 590
65 (62) Узбекистан - 579
71 (83) Беларусь - 503
73 (68) Армения - 480
80 (76) Азербайджан - 427
98 (98) Эстония - 337
99 (104) Литва - 333
...106 (100) Казахстан - 331
Отметим, что сборная Казахстана занимает последнее шестое место в группе Е отборочного цикла чемпионата мира-2018. В ее активе всего два очка. Следующую игру казахстанцы проведут с Черногорией 1 сентября в Астане.
При этом на первое место поднялась Германия, ставшая победителем Кубка конфедераций в России. Удерживавшая лидерство в рейтинге Бразилия опустилась на строчку ниже. Первую тройку замкнули аргентинцы.
Интересно, что сборная Черногории, с которой казахстанцы встретятся 1 сентября в Астане, с 52-й строчки опустилась на 54-ю.
Рейтинг ФИФА (на 6 июля 2017 года)
1 (3) Германия - 1609 очков
2 (1) Бразилия - 1603
3 (2) Аргентина - 1413
4 (8) Португалия - 1332
5 (9) Швейцария - 1329
6 (10) Польша - 1319
7 (4) Чили - 1250
8 (5) Колумбия - 1208
9 (6) Франция - 1199
10 (7) Бельгия - 1198
25 (37) Украина - 843
54 (52) Черногория - 643
62 (63) Россия - 590
65 (62) Узбекистан - 579
71 (83) Беларусь - 503
73 (68) Армения - 480
80 (76) Азербайджан - 427
98 (98) Эстония - 337
99 (104) Литва - 333
...106 (100) Казахстан - 331
Отметим, что сборная Казахстана занимает последнее шестое место в группе Е отборочного цикла чемпионата мира-2018. В ее активе всего два очка. Следующую игру казахстанцы проведут с Черногорией 1 сентября в Астане.