Сборная Казахстана по футболу вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 0:0
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 17:00
Дияс Родионова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 17:00
Дияс Родионова 18:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 0:0
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Сборная Казахстана по футболу вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА

Также казахстанцы занимают последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира-2018.

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20 Комментариев
Фото с сайта ФФК
Фото с сайта ФФК
Позиции футболистов сборной Казахстана ухудшились в рейтинге ФИФА, где команда Александра Бородюка с 100 места опустилась на 106-е, передает корреспондент Vesti.kz

При этом на первое место поднялась Германия, ставшая победителем Кубка конфедераций в России. Удерживавшая лидерство в рейтинге Бразилия опустилась на строчку ниже. Первую тройку замкнули аргентинцы. 

Интересно, что сборная Черногории, с которой казахстанцы встретятся 1 сентября в Астане, с 52-й строчки опустилась на 54-ю.

Рейтинг ФИФА (на 6 июля 2017 года)
1 (3) Германия - 1609 очков
2 (1) Бразилия - 1603
3 (2) Аргентина - 1413
4 (8) Португалия - 1332
5 (9) Швейцария - 1329
6 (10) Польша - 1319
7 (4) Чили - 1250
8 (5) Колумбия - 1208
9 (6) Франция - 1199
10 (7) Бельгия - 1198
25 (37) Украина - 843
54 (52) Черногория - 643
62 (63) Россия - 590
65 (62) Узбекистан - 579
71 (83) Беларусь - 503
73 (68) Армения - 480
80 (76) Азербайджан - 427
98 (98) Эстония - 337
99 (104) Литва - 333
...106 (100) Казахстан - 331

Отметим, что сборная Казахстана занимает последнее шестое место в группе Е отборочного цикла чемпионата мира-2018. В ее активе всего два очка. Следующую игру казахстанцы проведут с Черногорией 1 сентября в Астане. 
  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
Donald Trump Сегодня 15:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
Позор, даже Узбекистан на 65 месте.
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 15:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
Donald Trump, и что? они выше в рейтинге чем рф, и что?
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 16:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
не выше, но рядом) Но насколько это отражает их объективные кондиции?
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 17:06
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Fankz,что то мне подсказывает что ты из ффк. Любая критика сборной и ее могучего капитана исламхана вызывает у тебя истерику. У тебя пукан бомбить начинает)))
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 15:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 789
Donald Trump,Почему "даже Узбекистан"? Узбеки держались всегда выше нас,есть история. Подход к футболу в Узбекистане более серьёзный,более продуктивный-это даёт результаты.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 16:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
Жумабай Санкубаев, где результат? Сколько раз выходили на ЧМ? или хотя бы становились чемпионами Азии (те кто выиграл Кубок Азии)?
лучший результат за все годы 4 место в 2011 году на Кубке Азии
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 16:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
Вот и рейтинг сборных бывшего союза, но насколько это объективно? Литва на 99 месте...
25 (37). Украина - 843
62 (63). Россия - 590
65 (62). Узбекистан - 579
71 (83). Беларусь - 503
73 (68). Армения - 480
80 (76). Азербайджан - 427
98 (98). Эстония - 337
99 (104). Литва - 333
106 (100). Казахстан — 331
112 (122). Грузия - 290
127 (132). Кыргызстан - 248
130 (122). Латвия - 242
137 (143). Туркменистан - 214
149 (137). Таджикистан - 179
158 (161). Молдова - 154.
Ответить -1
 
тигр котовский Сегодня 15:23
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Продолжайте Бородить бародюкничать за млн $контракты с мусорюком
Ответить 1
 
NuriK IsaeV Сегодня 15:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Вхахаахахахаха
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 15:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1482
Скоро вернемся! Фигня! Не переживайте
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 15:26
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Сделали шаг назад чтобы сделать рывок вперёд
Ответить 0
 
Mara Сегодня 15:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
это только начало.
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 15:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 956
Дааа, велик и бескрайнен Казахстан... А в футбол играть некому...((
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 15:33
Статус: Профи
Рейтинг: 453
Вот что будет когда в руководстве футбола не те люди, когда голос болельщиков в Казахстане почти не играет роль...
Ответить 0
 
Nurlan Abdraman Сегодня 15:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Құтты болсын
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 15:46
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
Ничего, как говорится "I'll be back"
Ответить -2
 
тигр котовский Сегодня 15:50
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Красножано-Бародюки россияне тьфу позор Россия 0:3 Уэльс с такими тренерами только падение рейтинга и ДЕГРОДАЦИЯ! !!!
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 16:28
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
прежде чем деалть громкие заявления)) научиь хотя грамотно писать, а то так и дегрАдировать можно))
Ответить -2
 
Димьян Демидов Сегодня 16:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Ну ничего зато по боксу,по борьбе Казахстан в лидерах
Ответить 0
 
Алишер Абилбек Сегодня 17:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1139
Обидно. Ну хоть немцы на первую строчку вернулись)
Ответить 0
 