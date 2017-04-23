Плохая игра команды? Спросите у тренера - Константин Пушкарев о матче с Польшей

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 1:0
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 1:0
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 14:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 11:30
США Казахстан 12:50
Япония Австралия 14:10
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Плохая игра команды? Спросите у тренера - Константин Пушкарев о матче с Польшей

После трех матчей в активе сборной Казахстана пять очков.

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20 Комментариев
Константин Пушкарев. Фото с сайта shaiba.kz
Константин Пушкарев. Фото с сайта shaiba.kz
Нападающий сборной Казахстана Константин Пушкарев в интервью "Шайба.kz" прокомментировал результат матча с Польшей на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе в Киеве. 

Победу казахстанца принесла шайба Кевина Даллмэна в овертайме. Видео лучших моментов матча можно посмотреть здесь. После трех туров в активе команды всего пять очков. 

- Как прокомментируете игру?
- Выиграли 1:0, - сказал после матча Пушкарев. 

- Почему в атаке не получалось?
- В обороне получилось.

- Уже второй матч команду не узнать. С чем это связано?
- Вам с трибуны виднее.

- Уже потеряли четыре очка, шансы на выход в элиту уменьшаются. Как оцените турнирное положение?
- Турнир уже закончился?

- Нет. Но все-таки с чем связана такая слабая игра команды? Может, плохо подготовились? Или в тренере?
- Спросите у тренера, если у вас есть вопросы к нему.

- Что скажете болельщикам?
- Болейте за нас. Приятно видеть тех, кто приехал за нас поболеть.

Отметим, что в следующем матче сборная Казахстана завтра, 26 апреля, встретится с Украиной. Эта игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport. 

На чемпионате мира участвует шесть сборных. Путевку в элитный дивизион получат команды, которые займут первое и второе места. 
  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
GOD OF WAR Сегодня 21:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
у этих борзых надо проверить зарплату и естественно урезать их полугодовой бюджет
Ответить 3
 
Абдрахман Тогызбаев Сегодня 21:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Е мынауың қырсық жауап беріпті ғо
Ответить 2
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 21:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
что и следовало даказать бореют и не стыдятся этого во провдании что нить сказал бы толковое крутые стали были не кто
Ответить 2
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 21:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
первую пяторку не трогаем она вытаскивает казахстан остальных урезать так что бы мало не паказалось и оштрафовать их по полной остальных лаботрясов на улицу пусть дворовой хоккей играют
Ответить 2
 
МANAS KZ ***** Сегодня 21:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Будем болеть за корейцев тогда шанс будет за второе место
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 892
Ну вот они ,наша надежда епт,еще один вопрос и кажется врезал бы журналиста ,еркелеп,есіріп біткен екен ,шетінен курту керек ,ойнатпау керек Қазақстанда құрысын құритын жағына Ресейгеме Қытайғама маған десең оң.кореяға шеш.н келіңдерш қайтып осы сөзді қайталап жауап бересіңдер сөздеріңе
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 22:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 984
Как он сука заговорил как он отвечает. Звезда тоже мне, они туда гулять едут. Надо разобраться этим козлом Начальстве как он журналистами разговор ведёт.
Ответить 2
 
muhtar amanov Сегодня 22:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
Вряд ли нам светит элитный дивизион с такой игрой сборной . И главное тренера вряд ли сменят после провального выезда а ведь вина Занковца налицо . У него его было более чем достаточно чтобы выступить достойно . Верните АПС .
Ответить 0
 
МANAS KZ ***** Сегодня 22:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Молодцы корейцы ведут 3:1
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 892
Манас ты не радуйся ,надо было чтоб венгры выиграли хоть в овере ,а теперь смотри выиграв у венгров они уже себе обеспечивает вышку и сливают австрии зачем из кожи вон выходить с австриицами если уже вышли ,так что теперь шансы вообще стали мизерными
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 22:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1700
Manaz kz *****
Это то и плохо,австрийцы их обыграют и выйдут со 2 места,сами виноваты и Занковца гнать.
Ответить 0
 
МANAS KZ ***** Сегодня 22:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Надеемся на лучшее
Ответить 0
 
Allen Tontin Сегодня 22:23
Статус: Профи
Рейтинг: 464
Шанс пока есть последние две игры надо выиграть в основное время,
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 22:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
Надо чтобы Украина выиграла у Австрии
Ответить 0
 
болат нурдыбаев Сегодня 22:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
О чем он говорит типа звезда если бы не барыс кому он нужен.Сезон провел бездарно лучше бы достойно извенился
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 892
Теперь надо надеяться на Польшу, наш единственный шанс это Польша ,поляки для этого должны дотянуть до овера с австриицами ,пускай хоть там проиграют ,а на корейцев надежды нет сольют они австриицам полюбому
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Asset Сегодня 22:43
Статус: Профи
Рейтинг: 338
Исправьте ответ на последний вопрос:
- Что скажете болельщикам?
- Болейте за нас, но мне плевать на вас.
Ответить 0
 
Арман Бермагамбетов Сегодня 22:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
вообще обнаглели играть не играют, а дерзят так будто с Канадой или США играли. походу им не стыдно за свою игру. обнародуйте их зарплаты, посмотрим за какие деньги они так сливают данный турнир. со всеми этими пендосами ненужно заключать контракт в барысе на следующей год.
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Абзал Нуртаев Сегодня 22:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
Бля че за ответы на вопросы , вообще офигели
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Серик Жансеит Сегодня 23:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Борзый что звезду поймал да миллионами получают нету игры правильно чтобы такую зарплату получать надо соответсвовать
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