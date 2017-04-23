Плохая игра команды? Спросите у тренера - Константин Пушкарев о матче с Польшей

После трех матчей в активе сборной Казахстана пять очков.
Сегодня 21:29
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею в овертайме победила Польшу на чемпионате мира
- Видеообзор матча Казахстан - Польша на чемпионате мира по хоккею
- Поражение от Южной Кореи не удивило. Теперь Казахстану будет сложно выйти в элиту - эксперт
Константин Пушкарев. Фото с сайта shaiba.kz
Нападающий сборной Казахстана Константин Пушкарев в интервью "Шайба.kz" прокомментировал результат матча с Польшей на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе в Киеве.
Победу казахстанца принесла шайба Кевина Даллмэна в овертайме. Видео лучших моментов матча можно посмотреть здесь. После трех туров в активе команды всего пять очков.
- Как прокомментируете игру?
- Выиграли 1:0, - сказал после матча Пушкарев.
- Почему в атаке не получалось?
- В обороне получилось.
- Уже второй матч команду не узнать. С чем это связано?
- Вам с трибуны виднее.
- Уже потеряли четыре очка, шансы на выход в элиту уменьшаются. Как оцените турнирное положение?
- Турнир уже закончился?
- Нет. Но все-таки с чем связана такая слабая игра команды? Может, плохо подготовились? Или в тренере?
- Спросите у тренера, если у вас есть вопросы к нему.
- Что скажете болельщикам?
- Болейте за нас. Приятно видеть тех, кто приехал за нас поболеть.
Отметим, что в следующем матче сборная Казахстана завтра, 26 апреля, встретится с Украиной. Эта игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
На чемпионате мира участвует шесть сборных. Путевку в элитный дивизион получат команды, которые займут первое и второе места.
Победу казахстанца принесла шайба Кевина Даллмэна в овертайме. Видео лучших моментов матча можно посмотреть здесь. После трех туров в активе команды всего пять очков.
- Как прокомментируете игру?
- Выиграли 1:0, - сказал после матча Пушкарев.
- Почему в атаке не получалось?
- В обороне получилось.
- Уже второй матч команду не узнать. С чем это связано?
- Вам с трибуны виднее.
- Уже потеряли четыре очка, шансы на выход в элиту уменьшаются. Как оцените турнирное положение?
- Турнир уже закончился?
- Нет. Но все-таки с чем связана такая слабая игра команды? Может, плохо подготовились? Или в тренере?
- Спросите у тренера, если у вас есть вопросы к нему.
- Что скажете болельщикам?
- Болейте за нас. Приятно видеть тех, кто приехал за нас поболеть.
Отметим, что в следующем матче сборная Казахстана завтра, 26 апреля, встретится с Украиной. Эта игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
На чемпионате мира участвует шесть сборных. Путевку в элитный дивизион получат команды, которые займут первое и второе места.