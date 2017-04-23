Видеообзор матча Казахстан - Польша на чемпионате мира по хоккею

Единственная шайба была заброшена в овертайме.
Сегодня 20:23
Ссылки по теме:
Фото с официального сайта IIHF
Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником команды Эдуарда Занковца была Польша. Основное время этой встречи завершилось нулевой ничьей, а в овертайме сильнее были казахстанцы - 1:0. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Победную шайбу на 63-й минуте забросил защитник Кевин Даллмэн, а ассистировал ему нападающий Найджел Доус.
Представляем вашему вниманию обзор матча Казахстан - Польша:
Соперником команды Эдуарда Занковца была Польша. Основное время этой встречи завершилось нулевой ничьей, а в овертайме сильнее были казахстанцы - 1:0. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Победную шайбу на 63-й минуте забросил защитник Кевин Даллмэн, а ассистировал ему нападающий Найджел Доус.
Представляем вашему вниманию обзор матча Казахстан - Польша: