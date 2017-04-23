Сборная Казахстана по хоккею в овертайме победила Польшу на чемпионате мира

Командам не хватило 60 минут, чтобы открыть счет.
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Фото с официального сайта IIHF
Чемпионат мира по хоккеюСборная Казахстана по хоккею провела третий матч на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Круговой турнир
Казахстан - Польша 1:0 ОТ
Голы: Даллмэн, 61 (1:0)
Турнирная таблица
Круговой турнир
Казахстан - Польша 1:0 ОТ
Голы: Даллмэн, 61 (1:0)
Турнирная таблица
Соперником команды Эдуарда Занковца была Польша. Основное время этой встречи завершилось нулевой ничьей, а в овертайме сильнее были казахстанцы - 1:0. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Победную шайбу на 63-й минуте забросил защитник Кевин Даллмэн, а ассистировал ему нападающий Найджел Доус.
Ранее сборная Казахстана в Киеве проиграла Южной Корее (2:5) и победила Австрию (3:2). В активе команды Занковца на данный момент пять очков и она идет второй, уступая один балл южнокорейцам.
Сегодня на ЧМ состоятся еще два матча третьего тура. В 20:00 по по времени Астаны стартует встреча Венгрия - Южная Корея, а в 23:30 на лед выйдут Украина и Австрия.
На ЧМ в Киеве участвуют шесть сборных. В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе место.