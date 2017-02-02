Форвард "Астаны" Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций

При этом его сборная ДР Конго завершила борьбу за трофей еще в 1/4 финала.
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- Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН
Жуниор Кабананга. Фото с сайта afriquefoot.rfi.fr
Нападающий "Астаны" и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017, прошедшего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победителем турнира стала сборная Камеруна, одержавшая в финале волевую победу над командой Египта со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89-я). У Египта гол забил Мохамед Эльнени (22-я).
Кабананга стал лучшим бомбардиром КАН-2017 с тремя голами, которые он забил на групповом этапе. Сборная ДР Конго завершила выступление на турнире на стадии 1/4 финала, где уступила команде Ганы - 1:2.
Обойти форварда "Астаны" могли нападающий сборной Египта Мохамед Салах и защитник сборной Камеруна Мишель Нгаду-Нгаджи. Оба футболиста имели в своем активе по два гола перед финалом, но в решающем матче отличиться им не удалось.
Добавим, что Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить по голу в каждом из матчей в группе КАН-2017. Также игрок "Астаны" вошел в символическую сборную группового этапа турнира.
Победителем турнира стала сборная Камеруна, одержавшая в финале волевую победу над командой Египта со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89-я). У Египта гол забил Мохамед Эльнени (22-я).
Кабананга стал лучшим бомбардиром КАН-2017 с тремя голами, которые он забил на групповом этапе. Сборная ДР Конго завершила выступление на турнире на стадии 1/4 финала, где уступила команде Ганы - 1:2.
Обойти форварда "Астаны" могли нападающий сборной Египта Мохамед Салах и защитник сборной Камеруна Мишель Нгаду-Нгаджи. Оба футболиста имели в своем активе по два гола перед финалом, но в решающем матче отличиться им не удалось.
Добавим, что Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить по голу в каждом из матчей в группе КАН-2017. Также игрок "Астаны" вошел в символическую сборную группового этапа турнира.