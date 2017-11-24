Казахстанский боец с опытом в профи-боксе победил на турнире Fight Nights Global 80 в Алматы

А еще один казахстанец "усыпил" соотечественника после перепалки в соцсети.
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Жуман Жумабеков. Фото из соцсетей
Казахстанец Жуман Жумабеков победил молдованина Ивана Андрущенко на турнире Fight Nights Global 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой полулегкого веса (61,2 килограмма) продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали преимущество Жумабекову.
Для 26-летнего Жумабекова эта победа стала третьей при двух поражений, а 21-летний Андрющенко теперь имеет семь поражений и шесть побед.
Кроме смешанных единоборств Жумабеков имеет опыт выступления в профессиональном боксе - в октябре 2016 года на "Алматы Арене" он уже в первом раунде нокаутировал белоруса Владимира Иванова (0-3).
В еще одном бою на Fight Nights Global 80 в рамках турнира QAZAQ 80 казахстанец Артем Резников победил соотечественника Мырзу Еркенбекова. Оба бойца подписали контракт на поединок после перепалок в соцсети. В итоге победил Резников, который "усыпил" соперника в концовке первого раунда.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
Бой полулегкого веса (61,2 килограмма) продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали преимущество Жумабекову.
Для 26-летнего Жумабекова эта победа стала третьей при двух поражений, а 21-летний Андрющенко теперь имеет семь поражений и шесть побед.
Кроме смешанных единоборств Жумабеков имеет опыт выступления в профессиональном боксе - в октябре 2016 года на "Алматы Арене" он уже в первом раунде нокаутировал белоруса Владимира Иванова (0-3).
В еще одном бою на Fight Nights Global 80 в рамках турнира QAZAQ 80 казахстанец Артем Резников победил соотечественника Мырзу Еркенбекова. Оба бойца подписали контракт на поединок после перепалок в соцсети. В итоге победил Резников, который "усыпил" соперника в концовке первого раунда.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global