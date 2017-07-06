Российский боец "задушил" жениха Ронды Роузи на UFC 213

Американец впервые в карьере проиграл досрочно.
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Афиша боя Браун - Олейник
Российский тяжеловес Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе (Невада, США).
Их поединок завершился во втором раунде. Как отмечает Sports.ru, известный нестандартной работой в партере, Олейник провел тэйкдаун и поймал противника на удушение со спины, вынудив Брауна сдаться.
40-летний Олейник одержал 52-ю победу в карьере (две нокаутом и 42 удушающим приемом). В его рекорде также есть десять поражений и одна ничья. Прошедший бой стал для него пятым в UFC.
Для 34-летнего Брауна это поражение стало седьмым в карьере и четвертым подряд, но первым досрочным. Также на его счету 18 побед и одна ничья.
В апреле этого года Браун сделал предложение экс-чемпионке UFC Ронде Роузи, которая досрочно проиграла два последних боя после серии из 12 побед подряд. Пара пока не определилась с точной датой свадьбы.
Их поединок завершился во втором раунде. Как отмечает Sports.ru, известный нестандартной работой в партере, Олейник провел тэйкдаун и поймал противника на удушение со спины, вынудив Брауна сдаться.
The submission artist that is Alexey Oleinik just took down the No. 9 heavyweight in Travis Browne with the choke! https://t.co/vnVqJYFD2M— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 9 июля 2017 г.
40-летний Олейник одержал 52-ю победу в карьере (две нокаутом и 42 удушающим приемом). В его рекорде также есть десять поражений и одна ничья. Прошедший бой стал для него пятым в UFC.
Для 34-летнего Брауна это поражение стало седьмым в карьере и четвертым подряд, но первым досрочным. Также на его счету 18 побед и одна ничья.
В апреле этого года Браун сделал предложение экс-чемпионке UFC Ронде Роузи, которая досрочно проиграла два последних боя после серии из 12 побед подряд. Пара пока не определилась с точной датой свадьбы.