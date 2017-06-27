Бой Головкина и "Канело" вновь спутал планы UFC

Также промоушен был вынужден внести корректировки из-за боя Мейвезера с МакГрегором.
27 июня 14:41
Ссылки по теме:
Фото HBO.com
Турнир UFC 215, который был запланирован на август этого года, перенесли на сентябрь. В главном поединке шоу Деметриус Джонсон (26-2-1) проведет свою рекордную защиту против Рэя Борга (11-2) или Ти Джея Диллашоу (14-3). Об этом сообщает портал Mmaboxing.ru.
Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало невыгодно находиться рядом с мегафайтом Конор МакГрегор - Флойд Мейвезер-младший, который соберет огромную аудиторию PPV-зрителей у экранов.
Помимо этого, промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который планируется на сентябрь. Причина этого - еще один боксерский мегафайт Геннадий Головкин - Сауль Альварес, который так же ожидаем публикой.
Напомним, бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело".
Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало невыгодно находиться рядом с мегафайтом Конор МакГрегор - Флойд Мейвезер-младший, который соберет огромную аудиторию PPV-зрителей у экранов.
Помимо этого, промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который планируется на сентябрь. Причина этого - еще один боксерский мегафайт Геннадий Головкин - Сауль Альварес, который так же ожидаем публикой.
Напомним, бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело".