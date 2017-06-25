Конор МакГрегор выразил желание подраться с Хабибом Нурмагомедовым в России

На 26 августа у чемпиона UFC намечен в Лас-Вегасе бой с Флойдом Мейвезером.
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Конор МакГрегор Фото: Kelvin Ma / ZUMA Press / Globallookpress.com
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор хочет провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в России. Об этом в интервью MMAjunkie сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
"Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: "Я хочу драться с Хабибом в России". Разве это не удивительно? Он готовится к боксерскому поединку с Флойдом и говорит о желании провести бой в России с Хабибом сразу после этого", - сказал Уайт.
Бой между МакГрегором и американцем Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и не будет титульным. Ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец - 100 миллионов.
Нурмагомедов должен был драться с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне в сентябре этого года.
"Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: "Я хочу драться с Хабибом в России". Разве это не удивительно? Он готовится к боксерскому поединку с Флойдом и говорит о желании провести бой в России с Хабибом сразу после этого", - сказал Уайт.
Бой между МакГрегором и американцем Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и не будет титульным. Ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец - 100 миллионов.
Нурмагомедов должен был драться с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне в сентябре этого года.