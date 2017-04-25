Первый турнир новой лиги единоборств TriumphFights пройдет в Алматы

Соревнование состоится 7 мая в 17:00 во дворце приемов "Бахчисарай".
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Фото из личного архива
В Алматы состоится дебютный турнир новоиспеченной Лиги боевых единоборств TriumphFights, передает корреспондент Vesti.kz.
В турнире, который пройдет 7 мая в Алматы, будут участвовать 16 бойцов из 12 городов Казахстана. Сильнейшего будут выявлять в полулегком весе (до 66 килограмм). Победитель турнира станет обладателем главного приза - автомобиля.
"К сожалению, сейчас сложилась такая практика, что не все наши спортсмены могут быть представлены на достойных турнирах как в нашей стране, так и за ее пределами. Именно поэтому одна из главных целей создания нашей лиги - это обеспечение равных условий для всех наших спортсменов", - отметил президент TriumphFights Аскар Кукумов.
В качестве ведущего и ринг-анонсера приглашен известный по работе на турнирах российский промоушен FightNights Александр Загорский, а обслуживать бои будут судьи из Молдовы, Узбекистана и Кыргызстана.
6 мая состоится официальное взвешивание спортсменов и "дуэль взглядов". Турнир стартует 7 мая в 17:00 во дворце приемов "Бахчисарай".
В турнире, который пройдет 7 мая в Алматы, будут участвовать 16 бойцов из 12 городов Казахстана. Сильнейшего будут выявлять в полулегком весе (до 66 килограмм). Победитель турнира станет обладателем главного приза - автомобиля.
"К сожалению, сейчас сложилась такая практика, что не все наши спортсмены могут быть представлены на достойных турнирах как в нашей стране, так и за ее пределами. Именно поэтому одна из главных целей создания нашей лиги - это обеспечение равных условий для всех наших спортсменов", - отметил президент TriumphFights Аскар Кукумов.
В качестве ведущего и ринг-анонсера приглашен известный по работе на турнирах российский промоушен FightNights Александр Загорский, а обслуживать бои будут судьи из Молдовы, Узбекистана и Кыргызстана.
6 мая состоится официальное взвешивание спортсменов и "дуэль взглядов". Турнир стартует 7 мая в 17:00 во дворце приемов "Бахчисарай".