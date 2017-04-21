Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца на турнире M1 Challenge 76

Он уступил в первом раунде, но затем переломил ход боя.
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Сергей Морозов. Фото со страницы в фейсбуке
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов одержал победу в бою на турнире M1 Challenge 76 в Назрани (Ингушетия, Россия), передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.
Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.
Для 27-летнего Морозова эта победа стала седьмой в карьере, также на его счету три поражения. Для 24-летнего Сарраффа поражение стало десятым, также на его счету 21 победа.
В прошлом Морозов - серебряный призер чемпионата Азии и чемпионата мира по смешанным единоборствам, мастер спорта по ММА. Спортсмен родился и живет в Актобе.
M1 Global - российский промоушен, ведущий свою историю с 1997 года и проводивший турниры в Японии, Голландии, США, Бразилии и других странах. Под его эгидой свои бои проводили такие известные бойцы, как братья Федор и Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Джефф Монсон, Александр Шлеменко и другие.
Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.
Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.
Для 27-летнего Морозова эта победа стала седьмой в карьере, также на его счету три поражения. Для 24-летнего Сарраффа поражение стало десятым, также на его счету 21 победа.
В прошлом Морозов - серебряный призер чемпионата Азии и чемпионата мира по смешанным единоборствам, мастер спорта по ММА. Спортсмен родился и живет в Актобе.
M1 Global - российский промоушен, ведущий свою историю с 1997 года и проводивший турниры в Японии, Голландии, США, Бразилии и других странах. Под его эгидой свои бои проводили такие известные бойцы, как братья Федор и Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Джефф Монсон, Александр Шлеменко и другие.