Видео победного боя казахстанца Сергея Морозова на турнире M-1 Challenge 76

Бойцы провели в октагоне все положенные три раунда.
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Сергей Морозов. Фото со страницы в фейсбуке
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов одержал победу в бою на турнире M-1 Challenge 76 в Назрани (Ингушетия, Россия).
Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.
Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.
Обзор боя Морозов - Саррафф:
Видео полного боя Морозов - Саррафф:
Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.
Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.
Обзор боя Морозов - Саррафф:
Видео полного боя Морозов - Саррафф: