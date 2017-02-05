"На меня как будто вылили ведро крови". Мирзаев рассказал подробности совершенного на него нападения

Боец пообещал вмешаться, если преступников не накажут.
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Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поделился подробностями совершенного на него нападения, сообщает sports.ru.
"Я был в крови, как будто на меня вылили ведро крови. Врачи сказали, что меня спас мышечный корсет, то, что я спортивного телосложения. А то, что подбородок цел, я был удивлен. Обычно там плачевные последствия бывают", - рассказал Мирзаев.
По словам бойца, в первую неделю после ранения он испытывал проблемы с памятью. В него было выпущено три пули из травматического пистолета, одна из которых попала в подбородок.
"Меня удивляет, что эти люди до сих пор на свободе, что их так долго ищут, тем более лица опознаны. Если не будет поворотов в ближайшее время, придется мне включаться. Я не считаю, что я сделал что-то такое, за что можно было так со мной поступить. Я не знаю их фамилии, я знаю, что двоих зовут Камиль, девушку зовут Амина, а имя третьего мужчины я не знаю. Вся информация у следствия, просто мы пока не предпринимаем действий, мы ждем. Их объявили в розыск и ищут, скорее всего, дело времени", - добавил Мирзаев.
Напомним, 31 декабря 2016 года в дом Мирзаева проникли три человека, которые избили его, ранили из травматического пистолета и пытались задушить цепью, после чего скрылись. По одной из версий, нападение организовала брошенная им девушка.