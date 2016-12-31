Мирзаева могли избить из-за спора о возможном бое МакГрегор - Нурмагомедов

Появились новые подробности инцидента.

Чемпиона мира по боевому самбо и бойца ММА Расула Мирзаева могли избить за то, что он заступился за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова, сообщает L!FE.

По данным издания, близкие Мирзаева отрицают версию, согласно которой нападение явилось местью за инцидент с Агафоновым. Один из друзей Мирзаева сообщил, что российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как Мирзаев в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова, который тренируется в Ирландии с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

"В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Они разговорились, и между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором МакГрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с МакГрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артема. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Слово за слово, завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома", - сказал друг Мирзаева.

Напомним, в ночь на субботу, 31 декабря, 30-летний Мирзаев был избит на улице в Москве и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.



Напомним, имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.



В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.