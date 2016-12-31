Мирзаева могли избить из-за спора о возможном бое МакГрегор - Нурмагомедов

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 11:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Мирзаева могли избить из-за спора о возможном бое МакГрегор - Нурмагомедов

Появились новые подробности инцидента.

Ссылки по теме:

5 Комментариев
Расул Мирзаев. Фото с сайта vesti.ru
Расул Мирзаев. Фото с сайта vesti.ru

Чемпиона мира по боевому самбо и бойца ММА Расула Мирзаева могли избить за то, что он заступился за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова, сообщает L!FE.

По данным издания, близкие Мирзаева отрицают версию, согласно которой нападение явилось местью за инцидент с Агафоновым. Один из друзей Мирзаева сообщил, что российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как Мирзаев в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова, который тренируется в Ирландии с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

"В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Они разговорились, и между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором МакГрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с МакГрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артема. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Слово за слово, завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома", - сказал друг Мирзаева.

Напомним, в ночь на субботу, 31 декабря, 30-летний Мирзаев был избит на улице в Москве и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

Напомним, имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

Просмотров: 6287  Комментариев: 5
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
марко антонио цезарь Сегодня 11:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Оскару де ла хойе есть чему поучиться у ребят из юфси в раскрутке))) надо Где-нибудь на границе с сшаСША найти перестрелку одной группы с другой и подать разборку наркокартеля как фанаты канело повздорили с фанатами Ггг мол даже в пылу спора забыли про тону кокса,желтой газетенке дайте этот бред чтоб мировые сми подхватили)))
Ответить -1
 
Baglan Badenbaev Сегодня 12:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Если всё происходило так как тут написано, то однозначно это месть именно из-за инцидента в клубе. Будь это правдой, то во-первых, Маккрегор не обязан был с ним выступать и вряд ли он боялся выйти. Возможно Маккрегор считает как это принято нынче, дагестанский боец не заслуживает его титульного боя. Во-вторых, не правильно доказывать свою правоту с оружием и в большинстве. Не по мужски это.
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 13:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1088
Что за бредни... из за этого почти убивать?
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 842
Viprin Viprin, Нурмагомедов для дагестанцев бог, за него и вообще убить могут
Ответить 0
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 18:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 274
Шымкентский пацанчик, Кумир скажи, что с богом путаешь всяких
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть