Нападение на Расула Мирзаева организовала брошенная им девушка

Российский боец ММА получил ранения и был прооперирован.
1 февраля 14:55
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Фото с сайта msk.kp.ru
Следователи ГСУ СКР по Москве установили всех причастных к нападению на российского борца Расула Мирзаева, который стал жертвой преступников в своей квартире. Об этом сообщает "Лайф".
По предварительной версии, на борца напали братья девушки, с которой Мирзаев ранее состоял в отношениях.
Сообщницей подозреваемых стала девушка, которая находилась в квартире Мирзаева. Ее предполагаемые преступники попросили познакомиться с борцом "на одну ночь". Личность девушки уже установлена.
Напомним, в ночь на субботу 31 декабря 30-летний Мирзаев был избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.
По предварительной версии, на борца напали братья девушки, с которой Мирзаев ранее состоял в отношениях.
Сообщницей подозреваемых стала девушка, которая находилась в квартире Мирзаева. Ее предполагаемые преступники попросили познакомиться с борцом "на одну ночь". Личность девушки уже установлена.
Напомним, в ночь на субботу 31 декабря 30-летний Мирзаев был избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.