Впереди у меня два титульных боя - Куат "Найман" Хамитов

Боец выступает в российском и китайском промоушенах.
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Куат "Найман" Хамитов. Фото instagram.com
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов рассказал о своих планах, передает корреспондент Vesti.kz.
"Впереди у меня два титульных боя! Защита пояса WBK и бой за пояс чемпиона Fight Nights Global. Алга, Казахстан!" - написал Хамитов на официальной странице в Instagram.
28-летний Хамитов выступает в двух промоушенах. Он является чемпионом китайской организации WBK, а 16 декабря дебютировал с досрочной победы в российском Fight Nights Global. Ранее Хамитов в интервью Vesti.kz заявил, что весной 2017 года хочет перейти в UFC - самый престижный промоушен в смешанных единоборствах.
Профессиональный рекорд Хамитова составляет 25 боев, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. "Найман" является мастером спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионом казахстанской организации Alash Pride и китайского WBK.
Добавим, что в январе Хамитов заставил говорить о себе после нашумевшего поста в Instagram. Боец раскритиковал закон о временной регистрации, за нарушение которого гражданин и владелец жилья получают штраф. Он заявил, что "похоронит того, кто придет к нему по вопросам регистрации". В МВД прокомментировали пост Хамитова, отметив, что в словах спортсмена нет угроз конкретному лицу.