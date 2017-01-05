Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации - Куат Хамитов

Известный боец ММА выразил возмущение новыми правилами.

Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов выразил возмущение новыми правилами о временной регистрации. Спортсмен не понимает, почему жители Казахстана должны платить за передвижение в собственной стране. Хамитов пригрозил, что "похоронит" того, кто придет к нему с "вопросом регистрации".

"В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в пятерку по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т.д. Народ и так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон МРП", - написал он на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация в основном сохранены).

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