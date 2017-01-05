Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации - Куат Хамитов

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации - Куат Хамитов

Известный боец ММА выразил возмущение новыми правилами.

Ссылки по теме:

15 Комментариев
Куат Хамитов. Фото с сайта vk.com
Куат Хамитов. Фото с сайта vk.com

Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов выразил возмущение новыми правилами о временной регистрации. Спортсмен не понимает, почему жители Казахстана должны платить за передвижение в собственной стране. Хамитов пригрозил, что "похоронит" того, кто придет к нему с "вопросом регистрации".

"В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в пятерку по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т.д. Народ и так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон МРП", - написал он на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация в основном сохранены).

В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокрошения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на Все! бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт ко мне с этим вопросом регистраций, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5ку, по нефти, газу, золото, серебро, уран, медь, алюминий, уголь и тд. Народ И так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП.??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали  законМРП

Фото опубликовано ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov)

Подробнее: https://tengrinews.kz/allsports/boets-nayman-pohoronyu-togo-pridet-ko-s-voprosom-309639/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Просмотров: 1558  Комментариев: 15
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 12:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 643
Красава! Уважаю. Не понимаю правительство где логика, последнюю копейку хотят содрать с народа. В отставку правительство.
Ответить 2
 
Хороший Мальчик Сегодня 12:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1103
Мужик!
Ответить 1
 
Joha Yunus Сегодня 12:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Мужик
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 12:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 944
А он прав и я его поддерживаю,любой человек в своей стране должен жить, передвигаться,работать,учиться и т.д.свободно.А этот закон противоречит конституций и ограничивает свободу передвижения граждан своей страны,ни где в мире нет такого закона
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 12:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Не надо,Куат,еще посадят на 15 лет!Тебе еще драться и драться.
Ответить -2
 
Фанат Сегодня 12:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1106
От души и от сердца сказанно !!!
Ответить 0
 
Ерлан Муктарулы Сегодня 12:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Вот это свобода слова! Жігіт. Не побоялся высказать свое мнение публично! 100% прав. Железно!
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Головкин: "МРП? О чем вы вообще говорите? Но я поддерживаю, если это поддержал Президент")
Ответить 0
 
Кенжебай Сегодня 12:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 578
правильно он говорит,сколько можно терпеть,народу не дают свободно дышать штрафы лепят как хотят даже с народом не обсуждают всю проблему,Пенсию подняли всё подорожало!
Ответить 0
 
иса шаяхметов Сегодня 12:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
настоящий потриот
Ответить 0
 
иса шаяхметов Сегодня 12:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
он говорит то что другие сказать в открытую не могут
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 12:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 223
Куат прав на все 100%,я написал подобный коментарий,но видимо цензуру не прошла.Каждый житель страны просыпаясь утром узнает,что в стране за ночь прошла очередная реформа,девальвация тенге ,повышение пенсионного возраста и таких новостей в течении 25-ти лет.Я ещё не не разу не слышал радостную новость для народа! Мы кричим ,что страна независимая,а курс тенге полностью зависит от курса Рубля ,видите ли в России реформа налоговой системы и так во всём смотрим на Россию,и спрашиваем у него ,что делать дальше.Стыдно за Державу,хвастаться нечем! Извините за кухонную политику!
Ответить 0
 
мурат мукангалиев Сегодня 13:02
Статус: Профи
Рейтинг: 411
Правильно говорит, за что наши деды жизнь отдали, ужас хлеб 90 тг стал
Ответить 0
 
Еркен Жусупов Сегодня 13:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Молодец.!
Ответить 0
 
**Б@гл@н* * Сегодня 13:14
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Куат жарайсын
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть