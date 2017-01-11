В МВД прокомментировали высказывание Куата "Наймана" Хамитова о временной регистрации

Боец обещал похоронить тех, кто придет к нему с этим вопросом.

Боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов не понесет наказания на угрозу "похоронить тех, кто придет к нему с вопросами регистрации", сообщает Tengrinews.kz.

8 январяна официальной странице в Instagram Хамитов жестко раскритиковал новый закон, по которому казахстанцы должны регистрироваться по месту временного проживания. За нарушение к штрафу в размере 10 МРП (22 690 тенге) привлекаются и сам гражданин, и владелец жилья.

По словам Хамитова, он не понимает, почему в собственной стране люди должны платить за передвижение.

"Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же!" - написал Хамитов своем посте.

В Министерстве внутренних дел Казахстана, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz отметили, что Хамитов не понесет наказания.

"В действиях указанного вами лица формально усматриваются признаки состава преступления. Однако высказанная им угроза не адресована в отношении конкретного лица, а высказана в отношении неопределенного круга лиц. Для привлечения к уголовной ответственности по фактам угроз обязательным условием является субъективное отношение потерпевшего лица и признания высказанной им угрозы реально опасной для его жизни и здоровья", - говорится в ответе МВД РК.