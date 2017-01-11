В МВД прокомментировали высказывание Куата "Наймана" Хамитова о временной регистрации

Боец обещал похоронить тех, кто придет к нему с этим вопросом.
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Боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов не понесет наказания на угрозу "похоронить тех, кто придет к нему с вопросами регистрации", сообщает Tengrinews.kz.
8 январяна официальной странице в Instagram Хамитов жестко раскритиковал новый закон, по которому казахстанцы должны регистрироваться по месту временного проживания. За нарушение к штрафу в размере 10 МРП (22 690 тенге) привлекаются и сам гражданин, и владелец жилья.
По словам Хамитова, он не понимает, почему в собственной стране люди должны платить за передвижение.
"Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же!" - написал Хамитов своем посте.
В Министерстве внутренних дел Казахстана, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz отметили, что Хамитов не понесет наказания.
"В действиях указанного вами лица формально усматриваются признаки состава преступления. Однако высказанная им угроза не адресована в отношении конкретного лица, а высказана в отношении неопределенного круга лиц. Для привлечения к уголовной ответственности по фактам угроз обязательным условием является субъективное отношение потерпевшего лица и признания высказанной им угрозы реально опасной для его жизни и здоровья", - говорится в ответе МВД РК.
В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокрошения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на Все! бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт комне с этим вопросом регистраций, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5ку, по нефти, газу, золото, серебро, уран, медь, алюминий, уголь и тд. Народ И так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП.??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в стране, а они придумали законМРП
Профессиональный рекорд 28-летнего Хамитова составляет 25 боев, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. "Найман" является является мастером спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионом организации APFC (Казахстан) и чемпионом организации WBK (Китай).
16 декабря в Москве Хамитов дебютировал с досрочной победы в российском промоушене Fight Nights Global. После этого "Найман" прямо в октагоне исполнил песню на казахском языке, посвятив победу 25-летию Независимости Казахстана.