В шоу-бизнесе готов работать только с такими легендами, как Кайрат Нуртас и "Муз Арт" - Куат Хамитов

Боец ММА заявил, что открыт для предложений.

Известный боец ММА Куат "Найман" Хамитов прокомментировал свое будущее в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также рассказал и про спортивные планы.



- Известный продюсер сказала, что Вы подходите для шоу-бизнеса.

- Все может быть. Мне интересно, почему Вы меня об этом спрашиваете. В будущем я хотел бы снять фильм, в котором сыграю себя. Но это пока только мысли есть такие.



- А у Вас уже был опыт работы в шоу-бизнесе, в кино или клипе?

- Да, я снимался в кино и в клипах, но это было давно. Однажды играл мексиканского бойца. (смеется)



- Куат, а если Вам предложат с кем-нибудь спеть или снятся в клипе?

- Смотря кто предложит такое. Главное, чтобы было интересно и был смысл. Мне всегда интересны новые проекты. Но если работать, то вместе с такими легендами как "Муз Арт" или Кайрат Нуртас. Я очень уважаю их творчество и было бы весело сделать что-нибудь совместное.



- Когда Вы вернетесь в Казахстан?

- Думаю, вернусь весной. До марта хочу провести два боя и вернуться на родину. Мне предстоит защита чемпионского пояса в Китае и бой в Fight Night в Москве. Пока ничего не известно о соперниках.



После победы в первом бою под эгидой российского промоушена Fight Nights Global Куат "Найман" Хамитов исполнил песню на казахском языке, которую посвятил 25-летию Независимости Казахстана.



Напомним, Хамитов поддержал российского бойца Расула Мирзоева, на которого в Москве было совершено вооруженное нападение.