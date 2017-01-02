В шоу-бизнесе готов работать только с такими легендами, как Кайрат Нуртас и "Муз Арт" - Куат Хамитов

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Спартак 2:0
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

В шоу-бизнесе готов работать только с такими легендами, как Кайрат Нуртас и "Муз Арт" - Куат Хамитов

Боец ММА заявил, что открыт для предложений.

Bahytzhan Nurpeisov

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9 Комментариев
Куат Хамитов. Фото Vesti.kz
Куат Хамитов. Фото Vesti.kz

Известный боец ММА Куат "Найман" Хамитов прокомментировал свое будущее в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также рассказал и про спортивные планы.

- Известный продюсер сказала, что Вы подходите для шоу-бизнеса.
- Все может быть. Мне интересно, почему Вы меня об этом спрашиваете. В будущем я хотел бы снять фильм, в котором сыграю себя. Но это пока только мысли есть такие.
                    
- А у Вас уже был опыт работы в шоу-бизнесе, в кино или клипе?
- Да, я снимался в кино и в клипах, но это было давно. Однажды играл мексиканского бойца. (смеется)

- Куат, а если Вам предложат с кем-нибудь спеть или снятся в клипе?
- Смотря кто предложит такое. Главное, чтобы было интересно и был смысл.   Мне всегда интересны новые проекты. Но если работать, то вместе с такими легендами как "Муз Арт" или Кайрат Нуртас. Я очень уважаю их творчество и было бы весело сделать что-нибудь совместное.

- Когда Вы вернетесь в Казахстан?                       
- Думаю, вернусь весной. До марта хочу провести два боя и вернуться на родину. Мне предстоит защита чемпионского пояса в Китае и бой в Fight Night в Москве. Пока ничего не известно о соперниках. 

После победы в первом бою под эгидой российского промоушена Fight Nights Global Куат "Найман" Хамитов исполнил песню на казахском языке, которую посвятил 25-летию Независимости Казахстана.

Напомним, Хамитов поддержал российского бойца Расула Мирзоева, на которого в Москве было совершено вооруженное нападение.

Просмотров: 1688  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 19:31
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4562
кайрат нуртас легенда???????????????????
Ответить 1
 
Kurmash Musabaev Сегодня 19:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
1 bagitta bolsai umitty annen emes jekpe jeginnen kutip otyrmiz goi
Ответить -1
 
Санек Васильев Сегодня 20:12
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Если Нуртас легенда то я Людовик 12))))
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 20:16
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Санек Васильев, В мосштабах нашей страны он просто может быть хороший певец, но легендой его называть язык не повернется. Не в обиду Куату. Это мое личчное мнение и можете даже не писать мне об этом
Ответить 1
 
Данияр Сейтханов Сегодня 20:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Санек Васильев,Кайрат Нуртас единственный который продает билеты, а на всех других вынуждают покупать билеты с гороно, акимат и другие
Ответить -2
 
Санек Васильев Сегодня 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Данияр Сейтханов, По мне так Жанар Дугалова и Карлыгаш Мухамеджанова намного лучше и талантливее
Ответить 0
 
Boris Alimon Сегодня 20:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Всё понятно какого уровня сам Куат. Если нуртаса, с перепугу, легендой обозвал.
Ответить 2
 
Asset Сегодня 21:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
А что вы хотели услышать от человека, который сказал, что даже под угрозой смерти не поменяет свой псевдоним.
Ответить -1
 
Donald Trump Сегодня 21:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Who is Kairat Nurtas?
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