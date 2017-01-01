Куат Хамитов поддержал Расула Мирзаева

На бойца ММА в Москве было совершено вооруженное нападение.
Вчера 21:03
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Куат Хамитов и Расул Мирзаев. Фото instagramm.com
Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов на своей странице в Instagram опубликовал слова поддержки в адрес российского бойца Расула Мирзаева, на которого было совершено вооруженное нападение в Москве, сообщают Vesti.kz.
"Держись, чемпион, мы с тобой!" - написал на своей официальной странице Хамитов.
Напомним, российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся вооруженному нападению на улице в Москве. Преступники выстрелили спортсмену в лицо из пневматического пистолета и избили его битой. Он доставлен в больницу.
30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили.