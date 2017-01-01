Куат Хамитов поддержал Расула Мирзаева

На бойца ММА в Москве было совершено вооруженное нападение.

Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов на своей странице в Instagram опубликовал слова поддержки в адрес российского бойца Расула Мирзаева, на которого было совершено вооруженное нападение в Москве, сообщают Vesti.kz.



"Держись, чемпион, мы с тобой!" - написал на своей официальной странице Хамитов.





Держись чемпион, мы с тобой! #гордостьДагестана Фото опубликовано ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov) Янв 1 2017 в 9:23 PST