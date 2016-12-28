Расул Мирзаев доставлен в больницу после вооруженного нападения и избиения на улице в Москве

Бойцу выстрелили в лицо из пневматического пистолета и избили битой.
Сегодня 13:59
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Расул Мирзаев. Фото с сайта rsport.ru
Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся вооруженному нападению на улице в Москве, сообщает Life.ru.
Возле жилого дома преступники выстрелили Мирзаеву в лицо из пневматического пистолета и избили битой. Он доставлен в больницу, а на месте преступления работает полиция.
30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили.
4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным.
Возле жилого дома преступники выстрелили Мирзаеву в лицо из пневматического пистолета и избили битой. Он доставлен в больницу, а на месте преступления работает полиция.
30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили.
4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным.