Опубликованы фото и видео Расула Мирзаева после вооруженного нападения

Нападавшие скрылись с места происшествия. Бойца госпитализировали и прооперировали.
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- Расул Мирзаев доставлен в больницу после вооруженного нападения и избиения на улице в Москве
Фото: ©L!FE
В распоряжении сайта Life.ru оказались фото и видео известного бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева после совершенного на него вооруженного нападения.
Как ранее сообщалось, в ночь на 31 декабря Мирзаев был избит и ранен из травматического пистолета на улице Восточная. Нападавшие скрылись с места происшествия. Бойца госпитализировали и прооперировали.
Как сообщает издание, троих злоумышленников в квартиру впустила девушка - знакомая пострадавшего. Сразу после нападения Мирзаев связался с близким другом, который, приехав в квартиру спортсмена, вызвал полицию и врачей.
По словам источника, преступники попытались задушить спортсмена цепью, однако Мирзаев сумел дать отпор.
"Убегая оттуда, нападавшие оставили в квартире оружие - пистолет и цепь. Они также забрали деньги, но Расул пока не знает сколько: его сразу увезли в больницу. Скорее всего, они прихватили еще и драгоценности", - рассказал собеседник.
Сообщается, что в больнице врачи извлекли из тела Мирзаева две пули, одна из которых едва не попала в сердце. Близкие спортсмена отрицают версию о мести, обсуждаемую в социальных сетях.
Тем временем следствие уже располагает описанием личностей нападавших, которые попали в объективы камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде.
"Мы отрабатываем различные версии нападения на 30-летнего спортсмена Расула Мирзаева: от банального ограбления до заказного нападения, целью которого могло быть как убийство, так и умышленное причинение вреда его здоровью, чтобы вывести из "спортивной формы", не дав ему участвовать в ближайших соревнованиях", - сказал источник в столичной полиции.
По мнению полицейского, одной из основных версий, которые сейчас рассматриваются - это спортивная карьера бойца, которая приносит доходы бойцу в десятки и сотни тысяч долларов. Враги организации Fight Night или личные враги, пока это только предположения, но стоит заметить, что
реванш с грузинским бойцом Леваном Макашвили был назначен на 25 марта 2017 года.
"Дело в том, что 16 ноября 2016 года Мирзаев, известный своими выступлениями в Fight Nights, потерпел первое поражение в карьере ММА от Макашвили. А 25 марта 2017 года Мирзаев должен провести новый бой с американцем, чтобы вернуть себе победу, но и деньги заработать, конечно. А это сотни тысяч долларов. Вот мы и проверяем версию, нет ли связи между нападением на Мирзаева и предстоящим матчем. Может быть, кто-то заинтересован в том, чтобы бой между чемпионом мира по боевому самбо не состоялся, говорит полицейский", - добавил он.
В Fight Nights не исключают того, что бой между Мирзаевым и Макашвили придется отложить на неопределенный срок. Предполагается, что в середине этого месяца врачи дадут вердикт по состоянию здоровья бойца, после чего будет решена судьба боя.
Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.
Как ранее сообщалось, в ночь на 31 декабря Мирзаев был избит и ранен из травматического пистолета на улице Восточная. Нападавшие скрылись с места происшествия. Бойца госпитализировали и прооперировали.
Как сообщает издание, троих злоумышленников в квартиру впустила девушка - знакомая пострадавшего. Сразу после нападения Мирзаев связался с близким другом, который, приехав в квартиру спортсмена, вызвал полицию и врачей.
По словам источника, преступники попытались задушить спортсмена цепью, однако Мирзаев сумел дать отпор.
"Убегая оттуда, нападавшие оставили в квартире оружие - пистолет и цепь. Они также забрали деньги, но Расул пока не знает сколько: его сразу увезли в больницу. Скорее всего, они прихватили еще и драгоценности", - рассказал собеседник.
Сообщается, что в больнице врачи извлекли из тела Мирзаева две пули, одна из которых едва не попала в сердце. Близкие спортсмена отрицают версию о мести, обсуждаемую в социальных сетях.
Тем временем следствие уже располагает описанием личностей нападавших, которые попали в объективы камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде.
"Мы отрабатываем различные версии нападения на 30-летнего спортсмена Расула Мирзаева: от банального ограбления до заказного нападения, целью которого могло быть как убийство, так и умышленное причинение вреда его здоровью, чтобы вывести из "спортивной формы", не дав ему участвовать в ближайших соревнованиях", - сказал источник в столичной полиции.
По мнению полицейского, одной из основных версий, которые сейчас рассматриваются - это спортивная карьера бойца, которая приносит доходы бойцу в десятки и сотни тысяч долларов. Враги организации Fight Night или личные враги, пока это только предположения, но стоит заметить, что
реванш с грузинским бойцом Леваном Макашвили был назначен на 25 марта 2017 года.
"Дело в том, что 16 ноября 2016 года Мирзаев, известный своими выступлениями в Fight Nights, потерпел первое поражение в карьере ММА от Макашвили. А 25 марта 2017 года Мирзаев должен провести новый бой с американцем, чтобы вернуть себе победу, но и деньги заработать, конечно. А это сотни тысяч долларов. Вот мы и проверяем версию, нет ли связи между нападением на Мирзаева и предстоящим матчем. Может быть, кто-то заинтересован в том, чтобы бой между чемпионом мира по боевому самбо не состоялся, говорит полицейский", - добавил он.
В Fight Nights не исключают того, что бой между Мирзаевым и Макашвили придется отложить на неопределенный срок. Предполагается, что в середине этого месяца врачи дадут вердикт по состоянию здоровья бойца, после чего будет решена судьба боя.
Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.