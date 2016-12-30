Стали известны причины вооруженного нападения на Расула Мирзаева

Российский боец ММА был госпитализирован и прооперирован.
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Фото с сайта Sportbox.ru
Стали известны причины вооруженного нападения на бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, который пострадал в результате нападения троих неизвестных в Москве, сообщает портал Tofight.ru.
Так, вскоре после инцидента на официальном аккаунте крупнейшего бойцовского клуба Дагестана "Горец" появилась публикация, утверждающая, что Мирзаев стал жертвой своих земляков из-за потасовки в клубе. Согласной ней, две недели назад боец был втянут в драку в ночном клубе и нокаутировал парня. Друзья пострадавшего решили отомстить за друга.
"Очередная клубная разборка Мирзаева. Расул вырубил в клубе другого дагестанца, те подкараулили постреляли и забили битами. Расул находится в больнице", - говорится в сообщении.
Клуб "Горец" после массы сообщений пользователей на данную публикацию, среди которых были и те, кто сомневался в достоверности информации, заверил, что информация от первоисточника: "Это информация от первых лиц и это не история одного дня. Две недели назад был конфликт в клубе".
Напомним, в ночь на субботу, 31 декабря, 30-летний Мирзаев был избит на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.
Напомним, имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.
Так, вскоре после инцидента на официальном аккаунте крупнейшего бойцовского клуба Дагестана "Горец" появилась публикация, утверждающая, что Мирзаев стал жертвой своих земляков из-за потасовки в клубе. Согласной ней, две недели назад боец был втянут в драку в ночном клубе и нокаутировал парня. Друзья пострадавшего решили отомстить за друга.
"Очередная клубная разборка Мирзаева. Расул вырубил в клубе другого дагестанца, те подкараулили постреляли и забили битами. Расул находится в больнице", - говорится в сообщении.
Клуб "Горец" после массы сообщений пользователей на данную публикацию, среди которых были и те, кто сомневался в достоверности информации, заверил, что информация от первоисточника: "Это информация от первых лиц и это не история одного дня. Две недели назад был конфликт в клубе".
Напомним, в ночь на субботу, 31 декабря, 30-летний Мирзаев был избит на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.
Напомним, имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.