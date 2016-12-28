Стрелявших в Расула Мирзаева сняла камера видеонаблюдения

Спортсмен получил три огнестрельных ранения и был избит битой.
Сегодня 17:47
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Расул Мирзаев. Фото lenta.ru
Лица, совершивших вооруженное нападение на российского бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, попали на видео. Его опубликовал портал Life.ru.
В распоряжении издания оказались кадры с камер наблюдения. Нападение случилось сегодня, 31 декабря, утром в Москве.
На кадрах видно, как к двери подъезда дома, в котором проживает Мирзаев, подошел неизвестный человек, набравший номер квартиры и открывший дверь. Затем его догнали еще двое, которые вместе с ним зашли внутрь. Через несколько минут все мужчины выбежали на улицу.
Предполагаемые преступники выстрелили в Мирзаева из пневматического пистолета и избили его битой. Боец сумел дать отпор нападавшим, вынудив их убежать. Затем Мирзаев был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение подбородка и еще два в области грудной клетки справа, но пули не задели жизненно важных органов. Помимо этого, пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.
Сейчас Мирзаева допрашивают полицейские. Кадры с видео должны помочь правоохранительным органам в поимке виновных в преступлении.
30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили.
4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным.
В распоряжении издания оказались кадры с камер наблюдения. Нападение случилось сегодня, 31 декабря, утром в Москве.
На кадрах видно, как к двери подъезда дома, в котором проживает Мирзаев, подошел неизвестный человек, набравший номер квартиры и открывший дверь. Затем его догнали еще двое, которые вместе с ним зашли внутрь. Через несколько минут все мужчины выбежали на улицу.
Предполагаемые преступники выстрелили в Мирзаева из пневматического пистолета и избили его битой. Боец сумел дать отпор нападавшим, вынудив их убежать. Затем Мирзаев был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение подбородка и еще два в области грудной клетки справа, но пули не задели жизненно важных органов. Помимо этого, пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.
Сейчас Мирзаева допрашивают полицейские. Кадры с видео должны помочь правоохранительным органам в поимке виновных в преступлении.
30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили.
4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным.