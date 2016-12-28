Стрелявших в Расула Мирзаева сняла камера видеонаблюдения

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Стрелявших в Расула Мирзаева сняла камера видеонаблюдения

Спортсмен получил три огнестрельных ранения и был избит битой.

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Расул Мирзаев. Фото lenta.ru
Расул Мирзаев. Фото lenta.ru
Лица, совершивших вооруженное нападение на российского бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, попали на видео. Его опубликовал портал Life.ru

В распоряжении издания оказались кадры с камер наблюдения. Нападение случилось сегодня, 31 декабря, утром в Москве. 

На кадрах видно, как к двери подъезда дома, в котором проживает Мирзаев, подошел неизвестный человек, набравший номер квартиры и открывший дверь. Затем его догнали еще двое, которые вместе с ним зашли внутрь. Через несколько минут все мужчины выбежали на улицу.

Предполагаемые преступники выстрелили в Мирзаева из пневматического пистолета и избили его битой. Боец сумел дать отпор нападавшим, вынудив их убежать. Затем Мирзаев был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение подбородка и еще два в области грудной клетки справа, но пули не задели жизненно важных органов. Помимо этого, пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Сейчас Мирзаева допрашивают полицейские. Кадры с видео должны помочь правоохранительным органам в поимке виновных в преступлении.  



30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября этого года экс-бойцу UFС Левану Макашвили. 

4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным. 
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