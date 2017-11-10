Муканов рассказал о страховке "Кайрата" в чемпионате и его кадровых проблемах перед играми в Кубке УЕФА

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
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Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
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Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
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Вильярреал Севилья 23:30
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Боруссия Д Шальке-04 20:30
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Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
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Левски Верея 21:30
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Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Муканов рассказал о страховке "Кайрата" в чемпионате и его кадровых проблемах перед играми в Кубке УЕФА

Матчи Элитного раунда пройдут с 23 по 26 ноября в Испании.

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7 Комментариев
Амиржан Муканов. Фото с сайта sport.kg
Амиржан Муканов. Фото с сайта sport.kg
Известный отечественный тренер Амиржан Муканов, работающий сейчас в Кыргызстане, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о начавшемся новом чемпионате Казахстана по футзалу, его участниках и кадровых проблемах "Кайрата" в преддверии игр Элитного раунда Кубка УЕФА.

"Что касается состава участников, пока в чемпионате выступают шесть клубов. Все ждут седьмую команду "Тулпар", но вопрос с финансированием пока не решен. В то же время непонятно существование СДЮШОР № 7 из Шымкента. Какой смысл держать такой клуб? Это пустая трата денег и времени. Я и раньше в таком ключе говорил об уральской команде "Тайпак". Из года в год нет никакого движения вперед, непонятно какой состав играет, то есть такие клубы существуют для галочки.

"Окжетпес" представляют местные ребята из большого футбола. У них хоть есть какое-то желание играть лучше. Поэтому, думаю, со временем какие-то очки они наберут. Остается вот эта четверка ("Кайрат", "Актобе", "Аят", "Жетысу"), она и разыграет медали.

Наконец-то за много лет существования чемпионата будет играться плей-офф. Правда, удивляет, что будут играть до четырех побед. Конечно, для "Кайрата" - это страховка. Алматинцы имеют самую длинную скамейку и трех натурализованных бразильцев, вследствие чего другие команды при таком формате сохраняют минимальные шансы забрать у них чемпионский титул. 

По поводу ничейного результата в матче "Кайрат" - "Жетысу" (2:2). Считаю, была недооценка соперника со стороны кайратовцев. При этом талдыкорганская команда отлично знает алматинцев и на одну игру ее хватило. Билась и заслуженно набрала свое очко. На результат второй игры (10:5 в пользу подопечных Какау) повлиял тот фактор, что "Кайрат" поменял одних бразильцев на других. 

Говорит ли эта ничья о плохом состоянии "Кайрата" в преддверии Элитного раунда? Надо все-таки учитывать, что с самого начала сезона у алматинцев началась эпидемия травм. Поэтому для "Кайрата" сейчас важно, чтобы больные игроки подошли к предстоящим матчам в Испании в оптимальном состоянии. Хотя тот же Даурен Нургожин выбыл из строя, тогда как до травмы выглядел очень неплохо. Ничья с "Жетысу" не должна повлиять на боевой настрой алматинской команды. Возможно, в Испании мы увидим другой "Кайрат", - рассказал Муканов. 

Напомним, матчи Элитного раунда группы D пройдут в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса" с 23 по 26 ноября. Соперниками "Кайрата" будут испанский "Интер Мовистар", португальская "Брага" и румынская "Дева". Победитель квартета получит право сыграть в апреле следующего года в "Финале четырех" Кубка УЕФА на площадке одного из участников решающего этапа.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
К700 ВСR BCa Сегодня 13:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 591
.,
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Kuanysh Azhenov Сегодня 13:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Vesti.kz,
Пожалуйста, проинформируйте нас, если эти матчи Элитного раунда в Испании будут транслироваться, каким либо каналом.
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Kuanysh Azhenov Сегодня 13:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Vesti.kz,
Пожалуйста, проинформируйте нас, если эти матчи Элитного раунда в Испании будут транслироваться, каким либо каналом.
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Argimbaev Serik Сегодня 16:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3110
Kuanysh Azhenov, есть сайт Кайрата, там все написано. Будет по Казспорту трансляция.
http://www.afckairat.kz/
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Санек Васильев Сегодня 15:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2395
Если бы сыграли с умом в основном раунде, то сейчас не играли бы в Элитном раунде с действующим победителем Кубка Уефа
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Каршыга Кыбраев Сегодня 15:29
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Этот человек реально шарит в футзале!Тулпар очень достойная команда!
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Argimbaev Serik Сегодня 16:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3110
Если Кайрат обыграет Интер в Испании, то Кубок УЕФА наполовину в кармане будет.
Так или иначе Кайрату пришлось бы столкнуться с Интером в финале четырех.
Буквально 2 месяца назад Кайрат обыграл Интер на их площадке 4-1. Ждем повтора теперь на этой неделе.
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