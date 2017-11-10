Муканов рассказал о страховке "Кайрата" в чемпионате и его кадровых проблемах перед играми в Кубке УЕФА

Матчи Элитного раунда пройдут с 23 по 26 ноября в Испании.
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Амиржан Муканов. Фото с сайта sport.kg
Известный отечественный тренер Амиржан Муканов, работающий сейчас в Кыргызстане, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о начавшемся новом чемпионате Казахстана по футзалу, его участниках и кадровых проблемах "Кайрата" в преддверии игр Элитного раунда Кубка УЕФА.
"Что касается состава участников, пока в чемпионате выступают шесть клубов. Все ждут седьмую команду "Тулпар", но вопрос с финансированием пока не решен. В то же время непонятно существование СДЮШОР № 7 из Шымкента. Какой смысл держать такой клуб? Это пустая трата денег и времени. Я и раньше в таком ключе говорил об уральской команде "Тайпак". Из года в год нет никакого движения вперед, непонятно какой состав играет, то есть такие клубы существуют для галочки.
"Окжетпес" представляют местные ребята из большого футбола. У них хоть есть какое-то желание играть лучше. Поэтому, думаю, со временем какие-то очки они наберут. Остается вот эта четверка ("Кайрат", "Актобе", "Аят", "Жетысу"), она и разыграет медали.
Наконец-то за много лет существования чемпионата будет играться плей-офф. Правда, удивляет, что будут играть до четырех побед. Конечно, для "Кайрата" - это страховка. Алматинцы имеют самую длинную скамейку и трех натурализованных бразильцев, вследствие чего другие команды при таком формате сохраняют минимальные шансы забрать у них чемпионский титул.
По поводу ничейного результата в матче "Кайрат" - "Жетысу" (2:2). Считаю, была недооценка соперника со стороны кайратовцев. При этом талдыкорганская команда отлично знает алматинцев и на одну игру ее хватило. Билась и заслуженно набрала свое очко. На результат второй игры (10:5 в пользу подопечных Какау) повлиял тот фактор, что "Кайрат" поменял одних бразильцев на других.
Говорит ли эта ничья о плохом состоянии "Кайрата" в преддверии Элитного раунда? Надо все-таки учитывать, что с самого начала сезона у алматинцев началась эпидемия травм. Поэтому для "Кайрата" сейчас важно, чтобы больные игроки подошли к предстоящим матчам в Испании в оптимальном состоянии. Хотя тот же Даурен Нургожин выбыл из строя, тогда как до травмы выглядел очень неплохо. Ничья с "Жетысу" не должна повлиять на боевой настрой алматинской команды. Возможно, в Испании мы увидим другой "Кайрат", - рассказал Муканов.
Напомним, матчи Элитного раунда группы D пройдут в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса" с 23 по 26 ноября. Соперниками "Кайрата" будут испанский "Интер Мовистар", португальская "Брага" и румынская "Дева". Победитель квартета получит право сыграть в апреле следующего года в "Финале четырех" Кубка УЕФА на площадке одного из участников решающего этапа.
"Что касается состава участников, пока в чемпионате выступают шесть клубов. Все ждут седьмую команду "Тулпар", но вопрос с финансированием пока не решен. В то же время непонятно существование СДЮШОР № 7 из Шымкента. Какой смысл держать такой клуб? Это пустая трата денег и времени. Я и раньше в таком ключе говорил об уральской команде "Тайпак". Из года в год нет никакого движения вперед, непонятно какой состав играет, то есть такие клубы существуют для галочки.
"Окжетпес" представляют местные ребята из большого футбола. У них хоть есть какое-то желание играть лучше. Поэтому, думаю, со временем какие-то очки они наберут. Остается вот эта четверка ("Кайрат", "Актобе", "Аят", "Жетысу"), она и разыграет медали.
Наконец-то за много лет существования чемпионата будет играться плей-офф. Правда, удивляет, что будут играть до четырех побед. Конечно, для "Кайрата" - это страховка. Алматинцы имеют самую длинную скамейку и трех натурализованных бразильцев, вследствие чего другие команды при таком формате сохраняют минимальные шансы забрать у них чемпионский титул.
По поводу ничейного результата в матче "Кайрат" - "Жетысу" (2:2). Считаю, была недооценка соперника со стороны кайратовцев. При этом талдыкорганская команда отлично знает алматинцев и на одну игру ее хватило. Билась и заслуженно набрала свое очко. На результат второй игры (10:5 в пользу подопечных Какау) повлиял тот фактор, что "Кайрат" поменял одних бразильцев на других.
Говорит ли эта ничья о плохом состоянии "Кайрата" в преддверии Элитного раунда? Надо все-таки учитывать, что с самого начала сезона у алматинцев началась эпидемия травм. Поэтому для "Кайрата" сейчас важно, чтобы больные игроки подошли к предстоящим матчам в Испании в оптимальном состоянии. Хотя тот же Даурен Нургожин выбыл из строя, тогда как до травмы выглядел очень неплохо. Ничья с "Жетысу" не должна повлиять на боевой настрой алматинской команды. Возможно, в Испании мы увидим другой "Кайрат", - рассказал Муканов.
Напомним, матчи Элитного раунда группы D пройдут в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса" с 23 по 26 ноября. Соперниками "Кайрата" будут испанский "Интер Мовистар", португальская "Брага" и румынская "Дева". Победитель квартета получит право сыграть в апреле следующего года в "Финале четырех" Кубка УЕФА на площадке одного из участников решающего этапа.