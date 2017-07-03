Луценко показал лучший результат из гонщиков "Астаны" на четвертом этапе "Тур де Франс"

В общем зачете казахстанец идет на 11-м месте.
Вчера 23:55
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Алексей Луценко. Фото пресс-службы "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился четвертый этап, передает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз участники преодолели 207,5 километра от Мондорф-ле-Бена до Вителя. Победителем этапа стал француз Арно Демар из команды FDJ, который на финише опередил словацкого гонщика Bora-Hansgrohe Петера Сагана и норвежца Александра Кристоффа из Katusha-Alpecin.
Лучший результат из "Астаны" показал Алексей Луценко, финишировавший 21-м. На 25-м и 26-м местах закончили этап датчанин Якоб Фульсанг и итальянский капитан Фабио Ару. Замкнул первую сотню еще один датский гонщик "Астаны" Михаэль Вальгрен, а остальные представители казахстанской команды финишировали за пределами топ-100.
В генеральной классификации лидирует британец Джерайнт Томас из Sky. Вторым идет Саган, а третьим - еще один британец из Sky Крис Фрум. Из гонщиков "Астаны" выше всех располагается Луценко, идущий 11-м. Его партнеры по команде занимают следующие позиции: Ару - 25-й, Фульсанг - 28-й, Вальгрен - 61-й, украинец Андрей Гривко - 66-й, итальянец Дарио Катальдо - 111-й, Андрей Зейц - 134-й, Дмитрий Груздев - 152-й, а Бахтияр Кожатаев - 176-й.
Всего в "Тур де Франс" на данный момент участвуют 194 велогонщика. 5 июля на пятом этапе им предстоит проехать 160,5 километра от города Вителя до курорта Ла-Планш-де-Бель-Фий.
На этот раз участники преодолели 207,5 километра от Мондорф-ле-Бена до Вителя. Победителем этапа стал француз Арно Демар из команды FDJ, который на финише опередил словацкого гонщика Bora-Hansgrohe Петера Сагана и норвежца Александра Кристоффа из Katusha-Alpecin.
Лучший результат из "Астаны" показал Алексей Луценко, финишировавший 21-м. На 25-м и 26-м местах закончили этап датчанин Якоб Фульсанг и итальянский капитан Фабио Ару. Замкнул первую сотню еще один датский гонщик "Астаны" Михаэль Вальгрен, а остальные представители казахстанской команды финишировали за пределами топ-100.
В генеральной классификации лидирует британец Джерайнт Томас из Sky. Вторым идет Саган, а третьим - еще один британец из Sky Крис Фрум. Из гонщиков "Астаны" выше всех располагается Луценко, идущий 11-м. Его партнеры по команде занимают следующие позиции: Ару - 25-й, Фульсанг - 28-й, Вальгрен - 61-й, украинец Андрей Гривко - 66-й, итальянец Дарио Катальдо - 111-й, Андрей Зейц - 134-й, Дмитрий Груздев - 152-й, а Бахтияр Кожатаев - 176-й.
Всего в "Тур де Франс" на данный момент участвуют 194 велогонщика. 5 июля на пятом этапе им предстоит проехать 160,5 километра от города Вителя до курорта Ла-Планш-де-Бель-Фий.