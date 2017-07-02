Я знал финальную часть этапа, потому что приезжал сюда просматривать маршрут - Фульсанг

Гонщик "Астаны" прокомментировал третий этап "Тур де Франс".
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Датский гонщик "Астаны" Якоб Фульсанг прокомментировал третий этап "Тур де Франс", на котором он финишировал седьмым.
"Я знал финальную часть этапа, потому что приезжал сюда просматривать маршрут. Главным было находиться впереди на спуске перед заключительным подъемом, чтобы начать его тоже на первых позициях. Команда очень сильно помогла мне выбрать позицию, особенно Бахтияр Кожатаев. Подъем получился трудным и скоростным, но мне удалось неплохо его проехать. Могу сказать, что я хорошо себя чувствовал, особенно в финале", - цитирует Фульсанга официальный сайт "Астаны".
Напомним, лидером общего зачета "Тур де Франс" остается британец Герант Томас. Из гонщиков "Астаны" выше всех располагается казахстанец Алексей Луценко, который поднялся на 11-ю позицию, уступая лидеру 37 секунд. Помимо этого, Луценко занимает второе место в зачете лучшего молодого гонщика.