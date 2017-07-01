Гонщик "Астаны" Фульсанг стал седьмым на третьем этапе "Тур де Франс"

В генеральной классификации выше всех Луценко, идущий на 11-м месте.
Сегодня 22:15
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Якоб Фульсанг. Фото пресс-службы "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился третий этап, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 3 июля, гонщики проехали 212,5 километра от Вервье до Лонгви. Быстрее всех это расстояние преодолел словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb, а третьим - ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" показал датчанин Якоб Фульсанг, занявший седьмое место. В топ-50 вошли еще два представители казахстанского клуба: капитан Фабио Ару стал 17-м, а Алексей Луценко приехал 33-м.
В генеральной классификации по-прежнему лидирует британский гонщик Sky Джерайнт Томас. На второе место поднялся его партнер по команде и соотечественник Крис Фрум , а третьим идет Мэттьюс. Из гонщиков "Астаны" выше всех располагается Луценко, который идет 11-м, а Ару и Фульсанг занимают 25-ю и 29-ю позицию соответственно.
Сегодня, 3 июля, гонщики проехали 212,5 километра от Вервье до Лонгви. Быстрее всех это расстояние преодолел словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb, а третьим - ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" показал датчанин Якоб Фульсанг, занявший седьмое место. В топ-50 вошли еще два представители казахстанского клуба: капитан Фабио Ару стал 17-м, а Алексей Луценко приехал 33-м.
В генеральной классификации по-прежнему лидирует британский гонщик Sky Джерайнт Томас. На второе место поднялся его партнер по команде и соотечественник Крис Фрум , а третьим идет Мэттьюс. Из гонщиков "Астаны" выше всех располагается Луценко, который идет 11-м, а Ару и Фульсанг занимают 25-ю и 29-ю позицию соответственно.