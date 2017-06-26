Дарио Катальдо остается в "Астане"

Итальянский велогонщик проводит свой третий сезон за казахстанскую команду.
Сегодня 22:17
Фото с сайта astanaproteam.kz
Итальянский велогонщик Дарио Катальдо следующие два года также проведет в команде Мирового тура "Астана". Соответствующее соглашение между командой и гонщиком было подписано на 2018 и 2019 годы, информирует официальный сайт казахстанской команды.
"Я очень рад продлить контракт с командой "Астана". Это замечательная команда, которая развивается и совершенствуется год за годом, всегда ставя перед собой самые высокие цели на Гранд-турах. Мне это очень нравится, и я нахожу дополнительную мотивацию в своем постоянном прогрессе в качестве гонщика и в том, что выступаю за такую успешную команду с очень серьезными амбициями", - рассказал Дарио Катальдо.
Катальдо проводит в "Астане" свой третий сезон. Он перешел в команду в 2015 году, став одним из гонщиков, которые помогали Фабио Ару на пути к красной майке победителя "Вуэльты Испании".
Недавно Дарио прекрасно проявил себя на "Джиро д’Италия", где занял 14-е место в итоговой генеральной классификации.
"Мне нравится стиль и спортивный характер Дарио. Он настоящий боец в гонке, который может быть как прекрасным помощником для лидера, так и гонщиком, который способен взять инициативу на себя. Мы видели это на "Джиро" всего несколько недель назад. Я рад предложить Дарио новый контракт. Его прогресс хорошо заметен, и в ближайшем будущем он может добиться высоких результатов", - сказал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.
В эти дни Дарио Катальдо готовится дебютировать на "Тур де Франс".
"Я очень рад продлить контракт с командой "Астана". Это замечательная команда, которая развивается и совершенствуется год за годом, всегда ставя перед собой самые высокие цели на Гранд-турах. Мне это очень нравится, и я нахожу дополнительную мотивацию в своем постоянном прогрессе в качестве гонщика и в том, что выступаю за такую успешную команду с очень серьезными амбициями", - рассказал Дарио Катальдо.
Катальдо проводит в "Астане" свой третий сезон. Он перешел в команду в 2015 году, став одним из гонщиков, которые помогали Фабио Ару на пути к красной майке победителя "Вуэльты Испании".
Недавно Дарио прекрасно проявил себя на "Джиро д’Италия", где занял 14-е место в итоговой генеральной классификации.
"Мне нравится стиль и спортивный характер Дарио. Он настоящий боец в гонке, который может быть как прекрасным помощником для лидера, так и гонщиком, который способен взять инициативу на себя. Мы видели это на "Джиро" всего несколько недель назад. Я рад предложить Дарио новый контракт. Его прогресс хорошо заметен, и в ближайшем будущем он может добиться высоких результатов", - сказал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.
В эти дни Дарио Катальдо готовится дебютировать на "Тур де Франс".