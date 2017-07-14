Букмекеры сделали прогноз на ответный матч "Астаны" со "Спартаком" в Лиге чемпионов

Игра пройдет в столице Казахстана.
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Фото с официального сайта "Астаны"
18 июля "Астана" проведет ответный матч против латвийского "Спартака" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Первая игра проходила в Юрмале и завершилась минимальной победой казахстанского клуба (0:1). Ответная встреча пройдет на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по столичному времени.
На предстоящую игру букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 1.12, ничья - 8.20, а победа "Спартака" - 22.
Отметим, что в третьем раунде "Астана" или "Спартак" встретится с победителем противостояния между финским клубом "Мариехамн" и польской "Легией" (счет первого матча - 0:3).
Свои ставки на все матчи Лиги чемпионов и другие спортивные события вы можете сделать здесь.
Первая игра проходила в Юрмале и завершилась минимальной победой казахстанского клуба (0:1). Ответная встреча пройдет на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по столичному времени.
На предстоящую игру букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 1.12, ничья - 8.20, а победа "Спартака" - 22.
Отметим, что в третьем раунде "Астана" или "Спартак" встретится с победителем противостояния между финским клубом "Мариехамн" и польской "Легией" (счет первого матча - 0:3).
Свои ставки на все матчи Лиги чемпионов и другие спортивные события вы можете сделать здесь.